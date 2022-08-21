В Украине обновили перечень общин для выплаты помощи переселенцам

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий обновило перечень общин, расположенных в районах боевых действий, на временно занятых россиянами территориях и в окружении оккупационных войск. На основании этого списка государство выплачивает помощь ВПЛ.

Так, по состоянию на 17 августа 2022 года, в список входят 9 областей. Всего выплаты могут получать внутриперемещенные лица из 323 местных территориальных общин.

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Обновленный список

Актуальный список определяет территории, расположенные в районах проведения военных (боевых) действий, находящихся во временной оккупации или в окружении (блокировании):

Донецкая область – 66 общин в 8 районах;

Харьковская область – 56 общин в 7 районах;

Днепропетровская область – 9 общин в 3 районах;

Луганская область – 37 общин в 8 районах;

Запорожская область – 54 общины в 5 районах;

Херсонская область – 49 общин в 5 районах;

Николаевская область – 26 общин в 3 районах;

Сумская область – 21 община в 4 районах;

Черниговская область – 5 общин в трех районах.

Отмечается, что все внутренне перемещенные лица этих общин получат денежную помощь от государства. С конкретными названиями перечисленных административных единиц можно ознакомиться по ссылке.

Как формируется список

В Министерстве реинтеграции ВОТ информируют, что этот перечень формируется по согласованию Министерства обороны, на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

Ведомство советует обратиться в свою военную администрацию, лично или через горячую линию, если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в списке, с целью уточнения информации.

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