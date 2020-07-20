Кто помог Славомиру Новаку с должностью в Укравтодоре: заявление Лещенко
История с Славомиром Новаком началась еще в ноябре-декабре 2019 года, когда был объявлен конкурс на вакансию в наблюдательном совете Укрзализныци.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал журналист-расследователь Сергей Лещенко.
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Он пояснил, что в наблюдательном совете есть места по квоте акционера государства Украины. Для вакансии были сформированы требования, поданы предложения и затем на конкурсную комиссию выносились кандидаты.
И я был с Новаком в одном "пакете". То есть выбирали или меня, или Новака,
– заявил Сергей Лещенко.
Журналист-расследователь вспомнил, что Славомир Новак появился в Украине достаточно странно. На тот момент была модной история приглашать иностранных специалистов.
"Надо признать, что не все были достаточно ориентированы на реформы. В частности, тогда Новака связывали с Игорем Кононенко, который близок к Петру Порошенко. Именно Кононенко привез Новака на эту должность в Украине, договорился о его назначении исполняющим обязанности в "Укравтодоре", – пояснил Сергей Лещенко.
Он отметил, что тогда также были критические замечания к руководителю Администрации морских портов – гражданину Латвии Райвису Вецкагансу. Его коррупционные схемы также часто становились предметом депутатских запросов.
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Лещенко добавил, что не всегда иностранцы могут спасти от коррупции, хоть и значительно снижают риски.
Дело Славомира Новака: коротко
- В Польше 20 июля задержали ексголову Укравтодора Славомира Новака.
- Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.
- САП инкриминирует Новаку взяточничество за продление сроков ремонта автодорог.
- Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу.
- По данным Gazeta Wyborcza в районной прокуратуре Варшавы, Новаку грозит шесть обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор.
- Обыски по делу начались одновременно в Украине и Польше 20 июля.