История с Славомиром Новаком началась еще в ноябре-декабре 2019 года, когда был объявлен конкурс на вакансию в наблюдательном совете Укрзализныци.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал журналист-расследователь Сергей Лещенко.

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Он пояснил, что в наблюдательном совете есть места по квоте акционера государства Украины. Для вакансии были сформированы требования, поданы предложения и затем на конкурсную комиссию выносились кандидаты.

И я был с Новаком в одном "пакете". То есть выбирали или меня, или Новака,

– заявил Сергей Лещенко.

Журналист-расследователь вспомнил, что Славомир Новак появился в Украине достаточно странно. На тот момент была модной история приглашать иностранных специалистов.

"Надо признать, что не все были достаточно ориентированы на реформы. В частности, тогда Новака связывали с Игорем Кононенко, который близок к Петру Порошенко. Именно Кононенко привез Новака на эту должность в Украине, договорился о его назначении исполняющим обязанности в "Укравтодоре", – пояснил Сергей Лещенко.

Он отметил, что тогда также были критические замечания к руководителю Администрации морских портов – гражданину Латвии Райвису Вецкагансу. Его коррупционные схемы также часто становились предметом депутатских запросов.

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Лещенко добавил, что не всегда иностранцы могут спасти от коррупции, хоть и значительно снижают риски.

Дело Славомира Новака: коротко