Історія з Славоміром Новаком почалася ще в листопаді-грудні 2019 року, коли було оголошено конкурс на вакансію в наглядовій раді Укрзалізниці.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.

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Він пояснив, що в наглядовій раді є місця по квоті акціонера держави України. Для вакансії були сформовані вимоги, подані пропозиції і потім на конкурсну комісію виносилися кандидати.

І я був з Новаком в одному "пакеті". Тобто обирали або мене, або Новака,

– заявив Сергій Лещенко.

Журналіст-розслідувач пригадав, що Славомір Новак з’явився в Україні достатньо дивно. На той момент була модна історія запрошувати закордонних фахівців.

"Треба визнати, що не всі були достатньо орієнтовані на реформи. Зокрема, тоді Новака пов’язували з Ігорем Кононенком, який є близький до Петра Порошенка. Саме Кононенко привіз Новака на цю посаду в Україну, домовився про його призначення виконавцем обов’язків в Укравтодорі", – пояснив Сергій Лещенко.

Він зазначив, що тоді також були критичні зауваження до керівника Адміністрації морських портів – громадянина Латвії Райвіса Вецкаганса. Його корупційні схеми також часто ставали предметом депутатських запитів.

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Лещенко додав, що не завжди іноземці можуть врятувати від корупції, хоч значно знижують ризики.

Справа Славоміра Новака: коротко