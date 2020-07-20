Хто допоміг Славоміру Новаку з посадою в Укравтодорі: заява Лещенка
Історія з Славоміром Новаком почалася ще в листопаді-грудні 2019 року, коли було оголошено конкурс на вакансію в наглядовій раді Укрзалізниці.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.
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Він пояснив, що в наглядовій раді є місця по квоті акціонера держави України. Для вакансії були сформовані вимоги, подані пропозиції і потім на конкурсну комісію виносилися кандидати.
І я був з Новаком в одному "пакеті". Тобто обирали або мене, або Новака,
– заявив Сергій Лещенко.
Журналіст-розслідувач пригадав, що Славомір Новак з’явився в Україні достатньо дивно. На той момент була модна історія запрошувати закордонних фахівців.
"Треба визнати, що не всі були достатньо орієнтовані на реформи. Зокрема, тоді Новака пов’язували з Ігорем Кононенком, який є близький до Петра Порошенка. Саме Кононенко привіз Новака на цю посаду в Україну, домовився про його призначення виконавцем обов’язків в Укравтодорі", – пояснив Сергій Лещенко.
Він зазначив, що тоді також були критичні зауваження до керівника Адміністрації морських портів – громадянина Латвії Райвіса Вецкаганса. Його корупційні схеми також часто ставали предметом депутатських запитів.
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Лещенко додав, що не завжди іноземці можуть врятувати від корупції, хоч значно знижують ризики.
Справа Славоміра Новака: коротко
- У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака.
- Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.
- САП інкримінує Новаку хабарництво за продовження термінів ремонту автошляхів.
- Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну групу.
- За даними Gazeta Wyborcza в районній прокуратурі Варшави, Новаку загрожують шість обвинувачень, пов’язаних з періодом, коли він відповідав за Укравтодор.
- Обшуки у справі почалися одночасно в Україні та Польщі 20 липня.