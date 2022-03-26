Первым будет государственный сектор, то есть предоставление денег на уровне государств ЕС. Все государства должны скинуться в общий фонд для помощи Украине. К сбору средств присоединится также и Великобритания.

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Как будут помогать Украине

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал утверждение аналога "плана Маршала" для направления ресурсов на послевоенное восстановление украинской инфраструктуры. Всего сумма от ЕС составит 100 миллиардов долларов.

Следующим будет частный сектор. Здесь за дело возьмутся ТНК (транснациональные корпорации). Они дадут деньги на восстановление отдельных регионов и под отдельные проекты. Акцент будут делать на Киеве, Харькове и Мариуполе. Отдельно будут финансировать восстановление ОРДЛО.

Украине помогут восстановить города / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Что будет со сферой безопасности после вступления в ЕС

Сейчас, по моему мнению, все активнее и смелее звучат идеи о необходимости создания единой европейской армии и наднационального органа наподобие общего министерства обороны ЕС. Эту идею очень поддерживают "лидеры" ЕС – Германия и Франция. Но как оно будет на самом деле – пока неизвестно.

Известен лишь тот факт, что если члены ЕС будут разочарованы в действиях и возможностях НАТО – у самого ЕС собственных оборонных мощностей просто нет. Еще в 2018-м эту идею считали вредной. Однако в современных условиях все меняется.

НАТО неспособно выступить с позиции силы. Оно откровенно боится России. Ранее против создания отдельного оборонного ведомства на базе ЕС выступали Штаты, апеллируя к тому, что появление еще одного военного объединения повлечет конкуренцию ведомств.

Вместе с тем, если Альянс не может быть гарантом безопасности для западных стран, то почему бы эту функцию не взять на себя Евросоюзу?

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