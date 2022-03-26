Первым будет государственный сектор, то есть предоставление денег на уровне государств ЕС. Все государства должны скинуться в общий фонд для помощи Украине. К сбору средств присоединится также и Великобритания.
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Как будут помогать Украине
Следующим будет частный сектор. Здесь за дело возьмутся ТНК (транснациональные корпорации). Они дадут деньги на восстановление отдельных регионов и под отдельные проекты. Акцент будут делать на Киеве, Харькове и Мариуполе. Отдельно будут финансировать восстановление ОРДЛО.
Украине помогут восстановить города / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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Что будет со сферой безопасности после вступления в ЕС
Сейчас, по моему мнению, все активнее и смелее звучат идеи о необходимости создания единой европейской армии и наднационального органа наподобие общего министерства обороны ЕС. Эту идею очень поддерживают "лидеры" ЕС – Германия и Франция. Но как оно будет на самом деле – пока неизвестно.
Известен лишь тот факт, что если члены ЕС будут разочарованы в действиях и возможностях НАТО – у самого ЕС собственных оборонных мощностей просто нет. Еще в 2018-м эту идею считали вредной. Однако в современных условиях все меняется.
Вместе с тем, если Альянс не может быть гарантом безопасности для западных стран, то почему бы эту функцию не взять на себя Евросоюзу?
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