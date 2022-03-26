Першим буде державний сектор, тобто надання грошей на рівні держав ЄС. Всі держави повинні скинутися в загальний фонд для допомоги Україні. До збору коштів долучиться також і Великобританія.

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Як допомагатимуть Україні

Раніше прем'єр-Міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував затвердження аналогу "Плану Маршала" задля спрямування ресурсів на повоєнну відбудову української інфраструктури. Загалом сума від ЄС становитиме 100 мільярдів доларів.

Наступним буде приватний сектор. Тут за справу візьмуться ТНК (транснаціональні корпорації). Вони дадуть гроші на відбудову окремих регіонів і під окремі проєкти. Акцент робитимуть на Києві, Харкові та Маріуполі. Окремо фінансуватимуть відновлення ОРДЛО.

Україні допоможуть відновити міста / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Що буде зі сферою безпеки після вступу до ЄС

Нині, на мою думку, все активніше і сміливіше звучать ідеї щодо потреби створення єдиної європейської армії та наднаціонального органу на кшталт спільного міністерства оборони ЄС. Цю ідею дуже підтримують "лідери" ЄС – Німеччина та Франція. Та як воно буде насправді – поки невідомо.

Відомий лише той факт, що якщо члени ЄС будуть розчаровані в діях і можливостях НАТО – у самого ЄС власних оборонних потужностей просто немає. Ще 2018-го цю ідею вважали шкідливою. Проте в сучасних умовах все змінюється.

НАТО неспроможне виступити з позиції сили. Воно відверто боїться Росії. Раніше проти створення окремого оборонного відомства на базі ЄС виступали Штати, апелюючи до того, що поява ще одного військового об'єднання спричинить конкуренцію відомств.

Разом з тим, якщо Альянс не може бути гарантом безпеки для західних країн, то чому б цю функцію не взяти на себе Євросоюзу?

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