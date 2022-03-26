Першим буде державний сектор, тобто надання грошей на рівні держав ЄС. Всі держави повинні скинутися в загальний фонд для допомоги Україні. До збору коштів долучиться також і Великобританія.
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Як допомагатимуть Україні
Наступним буде приватний сектор. Тут за справу візьмуться ТНК (транснаціональні корпорації). Вони дадуть гроші на відбудову окремих регіонів і під окремі проєкти. Акцент робитимуть на Києві, Харкові та Маріуполі. Окремо фінансуватимуть відновлення ОРДЛО.
Україні допоможуть відновити міста / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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Що буде зі сферою безпеки після вступу до ЄС
Нині, на мою думку, все активніше і сміливіше звучать ідеї щодо потреби створення єдиної європейської армії та наднаціонального органу на кшталт спільного міністерства оборони ЄС. Цю ідею дуже підтримують "лідери" ЄС – Німеччина та Франція. Та як воно буде насправді – поки невідомо.
Відомий лише той факт, що якщо члени ЄС будуть розчаровані в діях і можливостях НАТО – у самого ЄС власних оборонних потужностей просто немає. Ще 2018-го цю ідею вважали шкідливою. Проте в сучасних умовах все змінюється.
Разом з тим, якщо Альянс не може бути гарантом безпеки для західних країн, то чому б цю функцію не взяти на себе Євросоюзу?
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