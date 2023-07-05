Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер Александр Невзоров. Он добавил, что Россия ожидает внешнего влияния, чтобы радикально измениться.
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По мнению российского оппозиционера, только внешняя сила сможет окончательно разгромить и завалить путинский режим. ЧВК "Вагнера" хоть и состоят из российских зэков, их все равно воспринимали как некую третью внешнюю силу, которая пришла.
Невзоров предположил, кто развалит режим Путина: смотрите видео
В России нет протестной силы
Российского протеста сейчас не существует. Он был совершенно бездарно потрачен на "мирные" митинги и прочие мелкие глупости.
Сейчас россиянам нужно преодолеть "страх" и выступить против войны. Такие люди есть, однако ничтожно мало и их немедленно власть обнаруживает и рассаживает по тюрьмам или делает что-то, чтобы они навсегда остались в эмиграции,
– сказал Невзоров.
Сейчас у России нет никакой внутренней протестной силы. Однако есть одиночки, которые вроде бы "достойно" ведут себя в вопросе украинской войны. Это люди, у которых есть понимание, что придется говорить внукам, как-то оправдываться перед большим количеством людей и потомками.
Что известно о мятеже Пригожина
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил минобороны России в ракетном ударе по тыловым позициям наемников. Он объявил войну Сергей Шойгу и Валерию Герасимову и заявил о походе на Москву, но 24 июня "переворот" Пригожина завершился.
- С Евгения Пригожина сняли все обвинения, закрыв уголовные дела, возбуждены 23 июня. Однако руководитель ЧВК "Вагнера" должен был отправиться в Беларусь.
- Главарь вагнеровцев мог остановить свое восстание из-за обещания Кремля не расформировать его ЧВК и в обмен на какие-либо гарантии безопасности. Впрочем, в Беларуси ему может быть небезопасно. По информации украинской разведки, ФСБ получило приказ ликвидировать Пригожина.