Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Олександр Невзоров. Він додав, що Росія чекає зовнішнього впливу для того, аби радикально змінитися.

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На думку російського опозиціонера, лише зовнішня сила зможе остаточно розгромити й завалити путінський режим. ПВК "Вагнера" хоч і складаються з російських зеків, їх однаково сприймали як якусь третю зовнішню силу, яка прийшла.

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У Росії немає протестної сили

Російського протесту зараз не існує. Він був абсолютно бездарно витрачений на "мирні" мітинги й інші дрібні дурниці.

Зараз росіянам треба перебороти "страх" і виступити проти війни. Такі люди є, проте мізерно мало і їх негайно влада виявляє та розсаджує по в'язницях або робить щось, аби вони назавжди залишились в еміграції,

– сказав Невзоров.

Зараз у Росії немає ніякої внутрішньої протестної сили. Проте є одинаки, які начебто "гідно" поводять себе у питанні української війни. Це люди, у яких є розуміння, що щось доведеться говорити онукам, якось виправдовуватися перед великою кількістю людей й нащадками.

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