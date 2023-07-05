Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Олександр Невзоров. Він додав, що Росія чекає зовнішнього впливу для того, аби радикально змінитися.
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На думку російського опозиціонера, лише зовнішня сила зможе остаточно розгромити й завалити путінський режим. ПВК "Вагнера" хоч і складаються з російських зеків, їх однаково сприймали як якусь третю зовнішню силу, яка прийшла.
Невзоров припустив, хто розвалить режим Путіна: дивіться відео
У Росії немає протестної сили
Російського протесту зараз не існує. Він був абсолютно бездарно витрачений на "мирні" мітинги й інші дрібні дурниці.
Зараз росіянам треба перебороти "страх" і виступити проти війни. Такі люди є, проте мізерно мало і їх негайно влада виявляє та розсаджує по в'язницях або робить щось, аби вони назавжди залишились в еміграції,
– сказав Невзоров.
Зараз у Росії немає ніякої внутрішньої протестної сили. Проте є одинаки, які начебто "гідно" поводять себе у питанні української війни. Це люди, у яких є розуміння, що щось доведеться говорити онукам, якось виправдовуватися перед великою кількістю людей й нащадками.
Що відомо про заколот Пригожина
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин звинуватив міноборони Росії в ракетному ударі по тилових позиціях найманців. Він оголосив війну Сєргєю Шойгу й Валєрію Герасимову та заявив про похід на Москву, але 24 червня "переворот" Пригожина завершився.
- З Євгенія Пригожина зняли усі звинувачення, закривши кримінальні справи, порушені 23 червня. Однак керівник ПВК "Вагнера" мав відправитися у Білорусь.
- Ватажок вагнерівців міг зупинити своє повстання через обіцянку Кремля не розформовувати його ПВК і в обмін на якісь гарантії безпеки. Утім, в Білорусі йому може бути небезпечно. За інформацією української розвідки, ФСБ отримала наказ ліквідувати Пригожина.