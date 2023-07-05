Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Марат Гельман. Він зауважив, що частина російської номенклатури зрозуміла, що Путін слабкий, але побоїться піти безпосередньо проти нього.

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Пригожин відчув свою силу

Гельман переконаний, що Пригожин не дозволить знищити згадки про себе та ще виступить.

Що я розумію про нього (Пригожина – 24 Канал) – ось так дати себе "стерти" він не дозволить,

– заявив політтехнолог.

За його словами, на когось Пригожин, звісно, затаїв зло. Він відчув свою силу, і це зрозуміло – оскільки пішли на умови ватажка "Вагнера", а ще йому повертають гроші та будують бази для його найманців.

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Яку небезпеку Пригожин становитиме для Путіна

Політтехнолог сподівається, що протиріччя Пригожина з російськими силовими структурами призведуть до того, що він буде деструктивною силою, яка стимулюватиме щось на кшталт громадянської непокори.

Можливо, це не буде громадянська війна, але якийсь такий бойкот,

– вважає Гельман.

Тобто, зауважив він, російська номенклатура, яка зрозуміла, що Путін слабкий, побоїться піти безпосередньо проти нього. Але вона може бойкотувати якусь його діяльність. Наприклад, хтось із генералів внутрішніх військ відмовляться йти проти свого народу.

Взагалі, додав Гельман, після невдач на фронті концепція Путіна полягає у "війні як стані", коли можна довго воювати – хоч 5, хоч 20 років. Зараз диктатор розуміє, що це провокує спалахи громадянської непокори, бунти. Тобто у нього виходить така собі війна на 2 фронти.

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