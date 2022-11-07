Об этом 24 канала рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, что заставило Путина дать заднее и вернуться в зерновое соглашение .
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Ключевая роль ООН
Клочок отметил, что Турция помогла в возобновлении зерновой сделки, но это не была идея Эрдогана. Этот процесс продолжается под эгидой ООН, хотя главную роль здесь не играет Гуттереш. В целом, в этом сезоне зерновое соглашение не играло ключевого значения для экономики Украины.
За период почти 4 месяца было вывезено около 10 миллионов тонн зерна. Общее количество зерна рядом с Одессой – 25 миллионов тонн зерна. Теперь вспомним заявление Шмыгаля весной, который сказал, что у нас сельскохозяйственной продукции, которую нужно экспортировать – 90 миллионов тонн зерна,
– заметил политический и экономический эксперт.
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Предыдущие заявления Путина
Он продолжил, что Путин угрожал остановить зерновой коридор еще 7 сентября. Диктатор заявлял, что продукция идет не в бедные страны, а в Европу, что вполне нормально, ведь и украинский экспорт регулирует цены на континенте. Однако единственная возможность для Путина остановить это соглашение – физически уничтожать корабли.
"Гипотетически, можно предположить, что он к этому удастся. После этого мир его ликвидирует сразу же, и Путин это понимает. Это политика, и она Путину не в плюс, к тому же эта тема вообще сошла со страниц мировых СМИ, просто оно едет и все", – подчеркнул Клочок.
Зерновое соглашение: последние новости
- Украине удалось возобновить движение по зерновому коридору. Из порта "Черноморск" вышло одно судно, перевозящее 12 тысяч тонн подсолнечного масла .
- В обмен на продление зернового соглашения Россия просит ослабления определенных санкций . Сейчас ООН обсуждает это с другими сторонами соглашения и ЕС.
- Россия возобновила участие в соглашении по экспорту украинского зерна, о выходе из которого заявила 29 октября. К изменению своей позиции Путина могли подтолкнуть определенные обстоятельства .