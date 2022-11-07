Об этом 24 канала рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, что заставило Путина дать заднее и вернуться в зерновое соглашение .

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Ключевая роль ООН

Клочок отметил, что Турция помогла в возобновлении зерновой сделки, но это не была идея Эрдогана. Этот процесс продолжается под эгидой ООН, хотя главную роль здесь не играет Гуттереш. В целом, в этом сезоне зерновое соглашение не играло ключевого значения для экономики Украины.

За период почти 4 месяца было вывезено около 10 миллионов тонн зерна. Общее количество зерна рядом с Одессой – 25 миллионов тонн зерна. Теперь вспомним заявление Шмыгаля весной, который сказал, что у нас сельскохозяйственной продукции, которую нужно экспортировать – 90 миллионов тонн зерна,

– заметил политический и экономический эксперт.

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Предыдущие заявления Путина

Он продолжил, что Путин угрожал остановить зерновой коридор еще 7 сентября. Диктатор заявлял, что продукция идет не в бедные страны, а в Европу, что вполне нормально, ведь и украинский экспорт регулирует цены на континенте. Однако единственная возможность для Путина остановить это соглашение – физически уничтожать корабли.

"Гипотетически, можно предположить, что он к этому удастся. После этого мир его ликвидирует сразу же, и Путин это понимает. Это политика, и она Путину не в плюс, к тому же эта тема вообще сошла со страниц мировых СМИ, просто оно едет и все", – подчеркнул Клочок.

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