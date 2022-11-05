Что касается других кораблей, то они готовятся к отправке, идет загрузка. Об этом для 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Все 3 порта Одессы работают. Очень много заявок на работу в наших портах. Если говорим о ближайших планах, то сейчас в наши порты движется, как минимум, 7 судов", – отметил Братчук.

Экспорт зерна продолжается

По словам спикера ОВА, сейчас идет процесс проверки кораблей на Босфоре. Он подчеркнул, что Украина подписала соглашение с Турцией и ООН, поэтому безразлично на Россию. Процесс экспорта зерна продолжается.

Суда проверяют, возможно, не так быстро, как мы хотим, но в среднем, если брать по количеству направленных судов в наши порты, то в октябре было то же самое с небольшими техническими перерывами, когда это соглашение затормозили. Надеюсь, в дальнейшем график будет выравниваться,

– сказал Братчук.

Обратите внимание – Братчук о работе зернового коридора: смотрите видео

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