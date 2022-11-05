Что касается других кораблей, то они готовятся к отправке, идет загрузка. Об этом для 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"Все 3 порта Одессы работают. Очень много заявок на работу в наших портах. Если говорим о ближайших планах, то сейчас в наши порты движется, как минимум, 7 судов", – отметил Братчук.
Экспорт зерна продолжается
По словам спикера ОВА, сейчас идет процесс проверки кораблей на Босфоре. Он подчеркнул, что Украина подписала соглашение с Турцией и ООН, поэтому безразлично на Россию. Процесс экспорта зерна продолжается.
Суда проверяют, возможно, не так быстро, как мы хотим, но в среднем, если брать по количеству направленных судов в наши порты, то в октябре было то же самое с небольшими техническими перерывами, когда это соглашение затормозили. Надеюсь, в дальнейшем график будет выравниваться,
– сказал Братчук.
Обратите внимание – Братчук о работе зернового коридора: смотрите видео
Зерновой коридор возобновил работу: последние новости
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- В МИД рассказали, что Россия вернулась к зерновому соглашению из-за активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана.
- Из черноморских портов 3 ноября вышло 7 судов.
- Всего с начала действия зернового коридора Украина отправила 10 миллионов тонн агропродукции в 43 страны мира.