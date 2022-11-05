Що стосується інших кораблів, то вони готуються до відправлення, йде завантаження. Про це для 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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"Всі 3 порти Одеси працюють. Дуже багато заявок на роботу в наших портах. Якщо говоримо про найближчі плани, то наразі до наших портів рухається, як мінімум, 7 суден", – зазначив Братчук.
Експорт зерна триває
За словами речника ОВА, зараз йде процес перевірки кораблів на Босфорі. Він наголосив, що Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН, відтак байдуже на Росію. Процес експорту зерна триває.
Судна перевіряють, можливо, не так швидко, як ми хочемо, але в середньому, якщо брати за кількістю спрямованих суден до наших портів, то те саме було у жовтні з невеличкими технічними перервами, коли цю угоду загальмували. Сподіваюсь, надалі графік вирівнюватиметься, – сказав Братчук.
Зверніть увагу – Братчук про роботу зернового коридору: дивіться відео
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