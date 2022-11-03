Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, "зернова угода" є надзвичайно простою, але Росія і тут спробувала всіх шантажувати. Ніхто на це не повівся, і окупанти були змушені "здати назад".

Важливо У нас десятки різновидів зброї, накопичуємо додатково, – Подоляк про допомогу від партнерів

Росія вигадала дивну історію

Як пояснив Подоляк, Україна, Туреччина та ООН в рамках продовольчої безпекової програми організували вивезення певної кількості зерна. За безпеку логістичної процедури відповідає Туреччина.

Ми даємо гарантії, що ми будемо вивозити певну кількість зерна. ООН даємо гарантії. Даємо гарантії Туреччині, що будемо дотримуватися домовленостей. Координаційні центри будуть працювати, щоб ці кораблі продивилися, що вони везуть в одну сторону та в іншу сторону. Отак це працює,

– зазначив Подоляк.

Натомість Росія придумала собі дивну історію, що зернові балкери можуть напасти на військові кораблі окупантів, які розташовані за 200 кілометрів від "коридору" в Севастополі. Ні Україна, ні інші учасники "зернового коридору" не зрозуміли логіки окупантів, як цивільні кораблі, перебуваючи далеко від бухти, можуть нападати на Чорноморський флот.

Росію можна ставити на місце

Окупанти вирішили "взяти на понт" і заявили, що призупиняють свою участь в ній. Утім, коли Туреччина буквально сказала: "Якщо хочете вийти, то виходьте. Це ваші проблеми", то росіяни одразу задумалися. Минає кілька днів – і окупанти вже повертаються до угоди.

Путін заявив, що "отримав письмові гарантії". Однак, як підкреслює Подоляк, взагалі незрозуміло, хто йому давав якісь гарантії. Важливо, що учасники угоди жорстко поставилися до дій Росії. Головне – не зважати на понти окупантів і повертати їх до реального світу.

"Це дуже важлива історія. Якщо на Росію правильно реагуєш та не зважаєш на примітивні шантажі, то все під контролем. Це був дуже важливий маленький етап. Оцей весь двіж навколо зернової угоди дозволив нарешті нам сказати партнерам: "Дивіться, можна спокійно працювати, ставити Росію на місце, повертати її до реального світу. Й це набагато ефективніше, ніж будь-які інші формати", – акцентував Подоляк..

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Росія повернулася до "зернової угоди"