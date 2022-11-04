Об этом 24 каналу сказал российский политолог Аббас Галлямов. Он считает, что Владимир Путин просто привык недооценивать других и до него не дошло, что Реджеп Эрдоган – такой же, как и он.
Обратите внимание Может ли Великобритания обеспечить движение зерновым коридором: специалист назвал перспективы
Почему Путин мог передумать по поводу зернового соглашения
Галлямов отметил, что нынешний Путин отличается от того, к которому все привыкли, поскольку сейчас возможности его очень ограничены. Вероятно, что и в этом вопросе глава Кремля поначалу по привычке попытался сыграть привычную игру, повышая ставки и выдвигая ультиматумы.
А потом, когда вдруг столкнулся с тем, что противник не отвернул, а наоборот – продолжил движение навстречу на всех скоростях, до него дошло, что вообще ресурсы у него уже ограничены,
– заявил российский политолог.
То есть, отметил он, втягиваться в противостояние еще и с Турцией в нынешней ситуации было бы совершенно глупо со стороны главы Кремля.
Почему Путин изменил позицию по зерновому соглашению и какие мотивы Эрдогана: смотрите видео
Какую пользу мог получить Эрдоган
Галлямов отметил, что Путин просто привык недооценивать других и до него не дошло, что Эрдоган – такой же, как он.
Мне показалось, что Эрдоган ищет конфликт вообще,
– сказал политолог.
Ведь, по его словам, у Эрдогана в следующем году у самого выборы будут и достаточно сложные, поскольку в последние годы внутриполитическая позиция действующего президента Турции достаточно шаткая.
Автократы вроде Эрдогана и Путина привыкли решать внутриполитические проблемы за счет демонстрации внешнеполитических успехов, так сказать, таких мышц.
– отметил Галлямов.
По мнению политолога, Эрдоган мог почувствовать, что Путин сейчас легкая жертва и можно принять участие в расправе над ним, продемонстрировав так своему избирателю мышцы. Потому президент Турции пошел, так сказать, на лобовое столкновение.
И Путин вообразил ситуацию, когда завтра ему еще с турками воевать придется. И эта мысль его испугала настолько, что он решил, что черт с ним – развернусь назад,
– считает политолог.
Он отметил, что получилось это у главы Кремля не слишком изощренно. Внутри страны это уже восприняли как поражение, как очередное доказательство слабости Путина, особенно в контексте его заявления о предоставлении украинцами гарантий.
Россия и зерновое соглашение: главное
- 29 октября Россия решила выйти из зернового соглашения, из-за чего экспорт продовольствия невозможен. Кремль препятствует экспорту зерна в страны, находящиеся на грани голода.
- После приостановки зернового соглашения в России выдали новое циничное заявление. Страна-агрессор говорит, что готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. По всей вероятности, украденной из Украины.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал заявление России не придерживаться договоренностей по экспорту зерна. Он заявил, что Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству.
- 2 ноября Россия снова решила снова присоединиться к соглашению об экспорте украинского зерна. Это подтвердили в минобороны страны-агрессора, а также и сам Владимир Путин.