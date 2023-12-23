Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо дал интервью. Журналисты поинтересовались у него, в каких случаях человек в определенных реестрах или документально будет числиться уклонистом.

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Кого можно считать уклонителями

Фитьо привел пример со сменой места жительства без становления на учет военкомата.

Если военнообязанный гражданин мужского пола сменил место жительства, например, переехал из Киева во Львов и в семидневный срок не стал на учет в новый территориальный центр комплектования по месту жительства, труда и т.д. – все уведомления для него будут производиться по предварительному адресу регистрации, где он стоит на военном учете. То есть ему в дальнейшем будут приходить повестки по киевской прописке,

– сказал он.

Спикер командования Сухопутных сил пояснил, что некоторые граждане таким образом уклоняются от мобилизации. Такие военнообязанные специально не обновляют учетные данные и не становятся на учет в новый ТЦК и СП. Как объяснил Фитьо, именно поэтому в Украине и проводятся все эти мероприятия по оповещению населения для уточнения военно-учетных данных.

По его словам, когда соответствующий законопроект примут и электронный реестр "Оберег" синхронизируют с другими государственными реестрами, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет.

Мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты – НДФЛ – уплачивается в Лычаковский район Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить данного военнообязанного в ТЦК и СП,

– заметил спикер.

Он добавил, что сейчас электронная база ТЦК позволяет только извещать граждан в любой точке Украины. В качестве примера Фитьо привел ситуацию, когда человек из Луганска или Сум получает повестку в Одессе.

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