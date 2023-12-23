Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо дав інтерв'ю. Журналісти поцікавилися в нього, у яких випадках людина в певних реєстрах чи документально буде числитися ухилянтом.

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Кого можна вважати ухилянтами

Фітьо навів приклад зі зміною місця проживання без ставання на облік до військкомату.

Якщо військовозобов'язаний громадянин чоловічої статі змінив місце проживання, наприклад, переїхав з Києва до Львова і в семиденний термін не став на облік до нового територіального центру комплектування за місцем проживання, праці тощо – усі оповіщення для нього будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де він стоїть на військовому обліку. Тобто йому надалі будуть приходити повістки за київською пропискою,

– сказав він.

Речник командування Сухопутних сил пояснив, що деякі громадяни у такий спосіб ухиляються від мобілізації. Такі військовозобов'язані спеціально не оновлюють облікові дані та не стають на облік до нового ТЦК та СП. Як пояснив Фітьо, саме тому в Україні й проводяться всі ці заходи з оповіщення населення для уточнення військово-облікових даних.

За його словами, коли відповідний законопроєкт ухвалять і електронний реєстр "Оберіг" синхронізують з іншими державними реєстрами, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде.

Ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП,

– зауважив спікер.

Він додав, що зараз електронна база ТЦК дає змогу лише сповіщати громадян в будь-якій точці України. Як приклад Фітьо навів ситуацію, коли людина з Луганська чи Сум отримує повістку в Одесі.

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