Больше об этом и других главных событиях недели – читайте в обзоре экспертов на 24 Канале.

Стоит внимания Враг штурмует Селидово и приближается к Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Кто мог слить секретный пункт Плана победы Зеленского

Американские СМИ слили секретную часть 2 пункта Плана победы Владимира Зеленского, а именно то, что Киев запросил у США ракеты Tomahawk. Политолог Максим Джигун заметил, что это произошло неслучайно. Он убежден, что так американский истеблишмент избегает неудобной ситуации, когда приходится озвучивать неприятные вещи тет-а-тет.

Когда информация стала достоянием общественности и мирового сообщества, гораздо легче высказывать аргументы, что это якобы эскалация и это оружие не решит проблемы Украины. Другое дело, говорить это за закрытыми дверями и слышать аргументы в ответ,

– сказал Джигун.

Так, слив секретного пункта – неприятная история, ведь теряется элемент внезапности, на который, вероятно, рассчитывала Украина. Несмотря на это этот инцидент не станет причиной дипломатического кризиса между Украиной и партнерами.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник предположил, что за сливом может стоять российская разведка, чтобы сорвать сотрудничество и очернить США. В то же время в контексте электорального противостояния накануне президентских выборов в США такие сливы могут быть выгодны, например, Дональду Трампу. Так, кандидату от республиканцев довольно выгодно, что демократы не могут скрыть секретную информацию.

"Не секрет, что у Трампа хорошие отношения с россиянами и это могло идти в паре. Мы занимаемся аналитическим угадыванием, это пока не доказательные вещи", – добавил военный эксперт.

Важно! Петр Черник отметил, что Tomahawk является оружием, которое способно переломить ход войны, вопрос только в количестве. Важно, что США имеют много этих ракет – более 7 тысяч единиц. Более того, оружие является относительно недорогим.

Черник сказал, кому выгоден слив секретного пункта Плана победы: смотрите видео

Интересно, что Россия может использовать эту утечку в свою пользу. Эксперт-международник Станислав Желиховский назвал 2 варианта, как именно:

выпросить у своих союзников более мощное оружие

манипулировать глобальным Югом, мол, это Запад вызывает эскалацию.

Россия хочет захватить важный объект на Востоке: обзор фронта

Россия сосредоточила 200 тысяч оккупантов на Юге

Россия сосредоточила до 200 тысяч военных на Юге Украины. Речь идет об оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, а также Крым. Как пояснил генерал армии в отставке Николай Маломуж, это – растянутый фронт протяженностью не менее 500 километров, поэтому маловероятно, что Россия сможет их одновременно применить.

Это не концентрированная сила, как многие представляют. Все 200 тысяч не пойдут в атаку на одном направлении,

– отметил Маломуж.

Так, Россия может бросить в бой десятки тысяч солдат. Например, в районе населенных пунктов Токмачка, Вербовое, Работино, чтобы оттеснить украинские войска от ударов HIMARS или другими зенитными пушками.

Пошли ли россияне в наступление на Запорожье

В последнее время российская пропаганда распространяет информацию о начале наступления на Запорожье. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подтвердил, что враг действительно сосредотачивает там определенные силы, однако новости о наступлении не имеют подтверждения. Он отметил, что это ИПСО.

По его словам, на Запорожском направлении есть активизация российских ДРГ. Оккупанты пытались осуществить штурмовые действия, ведь прощупывают оборону ВСУ, чтобы найти слабые места.

Враг хочет захватить важный объект возле Покровска

Российские захватчики давят на Покровском направлении. Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что враг имеет целью захватить один из объектов, что расположен к западу от города.

Россияне попытаются подойти к Мирнограду, а с Селидово будут лезть на шахту "Красноармейская-Западная", которая расположена юго-западнее Покровска,

– предположил Свитан.

Так, на этой шахте добывают коксующийся уголь, который россияне смогут использовать на заводах в Макеевке и Донецке. Кроме того, захват шахты позволит оккупантам планировать движение в сторону Днепропетровской области, а именно Павлограда.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Путин прибегнул к ядерным угрозам

Владимир Путин возобновил ядерную риторику в рамках учений стратегических сил сдерживания России. Публицист Ростислав Мурзагулов заметил, что это связано с выборами в США, которые состоятся уже 5 ноября. По его мнению, именно после выборов США позволят Украине использовать западное дальнобойное оружие вглубь России, а Путин этого очень боится.

Он очень этого боится, поэтому хочет напугать американцев, чтобы те не дали разрешение Украине бить по России,

– сказал публицист.

Зато, по словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ полковника запаса ВСУ Романа Свитана, Россия провела показательные ядерные тренировки с целью лишь успокоить россиян. Он убежден, что видео запусков – информационная манипуляция для поддержания внутренней уверенности. Таким образом Кремль пытается задобрить население, которое начинает осознавать непростое будущее.

Как Эрдоган может использовать Грузию, чтобы насолить Путину

После парламентских выборов в Грузии, где победила пророссийская партия "Грузинская мечта", в стране начались протесты. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предположил, что продлятся они долго.

Как отметил Яковенко, протестующим вряд ли в короткий срок удастся победить и вернуть Грузию на путь евроинтеграции. Скорее всего "Грузинская мечта" сможет удержать ситуацию, ведь она контролирует вооруженные силы, полицию, но и ресурсы.

Пока "Грузинская мечта" будет оставаться у власти, это противостояние не прекратится и о европейском пути Грузии можно забыть,

– подчеркнул он.

Интересное мнение озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он предположил, что Турция, которая имеет общую границу с Грузией, может использовать протесты, чтобы "насолить" России.

Несмотря на то, что президент Турции Реджеп Эрдоган имеет якобы неплохие отношения с российским диктатором, страны стоят по разные стороны баррикад в войнах в Сирии и Ливии. Поэтому Анкара может использовать протесты для распространения антироссийских настроений.

"Турция может способствовать антироссийским настроениям в Грузии, чтобы она вышла из сферы влияния России", – поделился Ус.