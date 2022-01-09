Кто спровоцировал протесты в Казахстане: ответ журналиста Романа Цымбалюка

Украинский журналист Роман Цымбалюк считает, что власти Казахстана не ожидали "социального взрыва", который произошел. Сейчас же силами ОДКБ президент Токаев может сосредоточить в своих руках полную власть и подвинет Назарбаева.

Своими мыслями Цымбалюк поделился в интервью с Алексеем Печием. Печий отметил, что протесты из-за цены на газ происходят не впервые. Он предположил, что Кремль и Токаев понимали, что это повторится и что Казахстан "придется спасать"

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Россия быстро реагирует на такие ситуации, как в Казахстане

Цымбалюк ответил, что считает, что в Кремле не работают люди, которые умнее остальных. Однако Россия всегда быстро реагирует и старается везде вставить свой "сапог" в полуоткрытую дверь.

Относительно этих цен (на газ – 24 канал), Казахстан – это угледобывающая страна, страна-экспортер нефти и газа. ... Возможно, они настолько "офигели" – эти люди, которые "думают" миллиардами долларов, что для них понимание того, что кто-то в их стране живет на 150 долларов и работает с утра до вечера, просто не доходит,

– сказал Цымбалюк.

Журналист считает, что таких последствий казахские чиновники не ожидали: надеялись, видимо, на небольшие акции. На самом деле произошел "социальный взрыв".

Токаев становится "полноценным султаном", – Цымбалюк

Цымбалюк отметил, что интересной версией является то, что именно в результате этих беспорядков и ввода войск ОДКБ президент Токаев может стать "полноценным султаном". Таким образом Назарбаев по-настоящему "уйдет на отдых"

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Смотрите видео полного интервью Алексея Печия с Романом Цымбалюком:

Протесты в Казахстане продолжаются еще с 3 января, первоначальной причиной стало поднятие цен на голубое топливо. Однако, ни отставка правительства, ни снижение стоимости газа демонстрации не остановили. В страну ввели войска ОДКБ. Задержали около 6000 человек.