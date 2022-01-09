Своїми думками Цимбалюк поділився в інтерв'ю з Олексієм Печієм. Печій зауважив, що протести через ціну на газ відбуваються не вперше. Він припустив, що Кремль та Токаєв розуміли, що це повториться і що Казахстан "доведеться рятувати"

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Росія швидко реагує на такі ситуації, як в Казахстані

Цимбалюк відповів, що вважає, що у Кремлі не працюють люди, які розумніші за решту. Проте Росія завжди швидко реагує і намагається всюди вставити свій "чобіт" у напіввідчинені двері.

Щодо цих цін (на газ – 24 канал), Казахстан – це вуглевидобувна країна, країна-експортер нафти та газу. … Можливо, вони настільки "офігіли" – ці люди, які "міркують" мільярдами доларів, що для них розуміння того, що хтось в їхній країні живе на 150 доларів і працює з ранку до вечора, просто не доходить,

– сказав Цимбалюк.

Журналіст вважає, що таких наслідків казахські можновладці не очікували: сподівались, мабуть, на невеличкі акції. Насправді відбувся "соціальний вибух".

Токаєв стає "повноцінним султаном", – Цимбалюк

Цимбалюк наголосив, що цікавою версією є те, що саме внаслідок цих безладів та введення військ ОДКБ президент Токаєв може стати "повноцінним султаном". Таким чином Назарбаєв по-справжньому "піде на відпочинок"

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Зверніть увагу! Протести в Казахстані тривають ще з 3 січня, початковою причиною стало підняття цін на блакитне паливо. Проте, ані відставка уряду, ані зниження вартості газу демонстрації не зупинили. В країну ввели війська ОДКБ. Затримали близько 6000 осіб.

Дивіться відео повного інтерв'ю Олексія Печія з Романом Цимбалюком: