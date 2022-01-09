Про це Чубаров повідомив у коментарі ЗМІ. Голова Меджлісу розцінює дії Росії в Казахстані виключно, як окупацію.
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Росія та сателіти подавлюють волю казахів
На думку Чубарова, Росія та її сателіти намагаються подавити волю казахського народу, який хоче вирішувати свою долю.
Ми пережили це і переживаємо вже вісім років, коли російські війська вторглися на нашу землю, окупували частину України, Крим, і зараз там постійні репресії. На казахів за умови укріплення російської окупації в Казахстані чекають дуже великі трагедії,
– наголосив Чубаров.
Україні, незважаючи на те, що в епіцентрі уваги зараз Казахстан, важливо бути пильною. Адже держава-агресорка має достатньо сил, аби вдарити одразу у кількох напрямках. Москва, каже Чубаров, намагається "змусити світ грати лише за її правилами, для цього напружуючи ситуацію".
Росія може піти на неочікувані кроки
Вона (Росія – 24 канал) може розширити своє вторгнення на території України. Але Росія може здійснити агресію і проти інших своїх сусідів. Я не виключаю, що й членів НАТО. Скажімо, балтійські країни,
– зауважив голова Меджлісу.
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Останні новини про протести в Казахстані:
- Масові протести охопили Казахстан на початку січня.
- Першою причиною стало підняття ціни на газ. Відставка уряду та зниження вартості "блакитного палива" не зупинили народний гнів.
- Епіцентром протестів стало місто Алмати.
- Президент Токаєв 5 січня звернувся до країн ОДКБ з проханням ввести війська, це було погоджено.
- Так звані "російські миротворці" прибувають в Казахстан майже цілодобово.
- Затримання учасників протестів тривають, затриманих майже 6 тисяч.
- Тим часом, дані щодо загиблих відрізняються, точної офіційної інформації поки немає.
Дивіться відео про протести в Казахстані: