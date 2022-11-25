Голос Альянса: кто станет новым генском НАТО и как это повлияет на Украину

Североатлантический альянс активно обсуждает смену руководства. Выбор генерального секретаря НАТО обещает стать не просто заменой одного бюрократа другим, а глотком свежого воздуха. Альянс ожидает определенная реформация на фоне российского вторжения в Украину. НАТО стоит на пороге больших изменений в архитектуре мировой безопасности.

В медиапространстве уже звучат первые имена будущих претендентов на пост главы НАТО. И хотя уверенно утверждать, что тот или иной кандидат обязательно будет председательствовать в Альянсе, пока невозможно, некоторые из этих имен могли бы быть особенно желанными для украинцев.

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Борьба между регионами за "место под солнцем"

Главным вопросом вокруг которого ведутся основные дискуссии, от какого региона будет назначен генсек НАТО. Основной выбор стоит между кандидатами из Северной Америки, Великобритании и Европейского союза. При этом каждая из сторон имеет свой интерес в таком председательстве.

Северная Америка сегодня выбирает кандидата от Канады. США не выдвигают своих предложений, ведь и так американский генерал традиционно является верховным главнокомандующим союзниками в Европе и уже за счет этого США имеют сильную позицию на континенте.

сегодня выбирает кандидата от Канады. США не выдвигают своих предложений, ведь и так и уже за счет этого США имеют сильную позицию на континенте. Великобритании выгодно получить этот пост, чтобы усилить активность страны на Европейском континенте после Брекзита и фактического ухода от внутренних дел Европейского союза. Активная позиция, которую сейчас занимают британцы, обещает лишь усилиться при их председательстве в НАТО.

выгодно получить этот пост, чтобы усилить активность страны на Европейском континенте после Брекзита и фактического ухода от внутренних дел Европейского союза. Европейский Союз, безусловно, больше всего заинтересован в том, чтобы одна из стран-членов блока возглавляла Альянс. Ведь в отличие от США, Британии или Канады, ЕС имеет большую общую границу с Россией, так что предложения по усилению восточного фланга НАТО могут более активно приниматься под руководством представителя от Европейского Союза.

При этом почти каждый из кандидатов, о которых сегодня известно, может быть вполне выгодным для Украины, а в некоторых случаях даже желанным.

Украинские корни и канадская мощь

Министр финансов Канады Христя Фриланд сейчас находится в эпицентре дискуссий, как возможная будущая госпожа генсек НАТО. По информации западных СМИ, ее имя все чаще упоминается в международных оборонных кругах, а шансы возглавить Альянс достаточно высоки.



Министр финансов Канады Христя Фриланд / Фото The Canadian Press

Почему для Украины Фриланд могла бы стать идеальным кандидатом Ее бабушка и дедушка были мигрантами из Украины и до конца жизни считали себя политическими изгнанниками, всячески выступавшими за поддержку идеи независимости Украины еще с 1917 года.



Сама Фриланд приезжала в Киев в 2014 году в знак поддержки успеха Революции Достоинства и свержения кремлевского ставленника Виктора Януковича. А в 2015 даже написала эссе "Моя Украина", где рассказала о своих родственниках и украинских корнях.

При этом Фриланд очень сильно погружена в политические процессы Украины, России и Восточной Европы в целом, и к тому же владеет многими языками, среди которых украинский, польский и русский. Учитывая войну и понимание Украины и России, Фриланд могла бы адекватно оценивать положение дел в Украине и Восточной Европе и выступать с теми предложениями, которые одновременно усиливали бы Альянс и повышали безопасность Украины.

, как раз такая приближенность к Украине и резко негативное отношение к России может наоборот создать препятствия для ее избрания на пост главы Альянса. Дело в том, что решение будет приниматься консенсусно. А некоторые члены НАТО могут считать ее персону слишком провокационной на этой должности, ведь россияне внесли Фриланд в список запрещенных в России лиц.

Однако в США считают, что представитель Канады во главе Альянса могла бы сильнее углубить участие Оттавы в жизни НАТО и внести свежее дыхание в политику Альянса. В то же время сама Фриланд на прямой вопрос журналистов о ее планах возглавить НАТО ответила, что у нее много работы, которой нужно заниматься внутри Канады.

Так или иначе, Христя Фриланд выглядит тем западным политиком, который мог бы активно продвигать тему поддержки Украины в Альянсе, а продвижение ее кандидатуры со стороны США может оказаться определяющим в случае, если Фриланд все же планирует возглавить НАТО.

Джонсонюк и Уоллес – две скалы поддержки Украины

Великобритания хочет усилить свое участие в жизни Европы после Брекзита и раздумывает над председательством в НАТО. Вероятными кандидатами от Лондона называют экс-премьера Бориса Джонсона и главу Минобороны Бена Уоллеса. Главной чертой обоих британских кандидатов является непоколебимая поддержка Украины.

Имя Джонсона начали упоминать в этом контексте сразу, как стало известно, что он будет вынужден покинуть пост премьер-министра Великобритании. Ожидалось, что его кандидатура будет объявлена сразу после завершения каденции действующего генсека Йенса Столтенберга, но этот вопрос отложился еще минимум на год.



Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон / Фото AFP

Борис Джонсон известен как один из самых больших друзей Украины, а его мощная активность в вопросах помощи нашему государству и противодействия России даже заставляла некоторых европейских лидеров проснуться, чтобы не отстать в международных процессах. Его назначение главой Альянса могло бы быть максимально выгодным для Украины, но существует вероятность, что внутренняя британская политика его просто так не отпустит.

Что может помешать Джонсону возглавить НАТО



Дело в том, что Великобритания после неудачного премьерства Лиз Трасс погрузилась в политический и экономический кризис, а Консервативная партия, в свое время возглавляемая Джонсоном, существенно потеряла свои позиции внутри страны.



Очень возможно, что Борис Джонсон решит остаться в британской политике и будет выдвигаться на должность премьер-министра от Консервативной партии на предстоящих парламентских выборах.

Учитывая неопределенность Джонсона, британцы также рассматривают и кандидатуру Бена Уоллеса, действующего министра обороны Великобритании. Уоллес тоже неоднократно высказывался за увеличение поддержки Украины и открыто называл Россию враждебным государством.



Бен Уоллес на саммите НАТО / Фото Getty

При этом, как показали последние праймериз внутри Консервативной партии, Уоллеса вполне удовлетворяет заниматься оборонкой. Поэтому, даже имея неплохой рейтинг среди консерваторов, он отказался выдвигать свою кандидатуру на должность премьера.

Учитывая нынешнее направление работы Уоллеса, как главы Минобороны Британии, должность главы НАТО вполне может его заинтересовать.

Евросоюз хочет продвинуть кандидата из страны-члена блока

Человек, который придет на пост главы НАТО в такие сложные времена, сразу столкнется со множеством вызовов и необходимостью проводить определенные реформы в Альянсе. После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз направил тройные усилия на повышение собственной безопасности.

Обратите внимание! От политических лидеров ЕС все чаще звучат заявления о необходимости создания собственных внутренних военных сил. Однако усиление позиций в НАТО тоже необходимо, особенно учитывая присоединение еще двух членов ЕС – Швеции и Финляндии к Альянсу.

Два последних руководителя НАТО были как раз выходцами из правительств стран-членов ЕС, это действующий генсек Йенс Столтенберг из Норвегии и его предшественник Андерс Фог Расмуссен из Дании. Очевидно, что Европейский Союз планирует продолжить эту тенденцию, но с этим могут возникнуть проблемы.

В начале года, еще до полномасштабного вторжения России, называли несколько основных претендентов на этот пост от ЕС, среди которых:

премьер Нидерландов Марк Рютте,

президент Румынии Клаус Иоганнис,

экс-глава Службы внешних связей Евросоюза Федерика Могерини,

глава правительства Эстонии Кайя Каллас.

Последняя могла бы стать идеальным кандидатом с точки зрения интересов Украины. Во-первых, Кая Каллас возглавляет правительство одной из стран Балтии, имеющих однозначное отношение к России и тесные связи с Украиной.



Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / Фото Kiur Kaasik

Уже с начала полномасштабной войны, Кая Каллас резко негативно высказывалась против России и выступала против переговоров с Владимиром Путиным, которого прямо называла военным преступником, который должен понести ответственность за свою агрессию против Украины.

Впрочем, как и в случае с Фриланд, остальные члены Альянса, особенно Франция и Германия, могут не захотеть назначать человека с такой однозначной позицией против России. Они выступают за предстоящее налаживание отношений с Россией в послевоенное время, и такой кандидат во главе Альянса мог бы подорвать их усилия.

Столтенберг может остаться до 2024 года

С большой вероятностью Йенса Столтенберга могут оставить генеральным секретарем НАТО до 2024 года. Когда началась война в Украине у Столтенберга истекал его срок на этом посту. На фоне войны он попросил продлить свой мандат еще на два года. В конце концов, ему разрешили пребывание в должности до осени 2023 года, но похоже, что выборы главы НАТО впоследствии отложат еще на год.

Эта ситуация может быть связана с электоральным циклом в Европейском Союзе и США. ЕС будет выбирать новое руководство, поэтому государства-члены блока будут с головой погружены во внутренний избирательный процесс.

США также будут заняты выборами президента, что, во-первых, будет сильно отвлекать Белый Дом от внешней политики, а во-вторых, может существенно изменить политическую окраску всей страны. Учитывая посттравматический синдром Европы от президентства Дональда Трампа, они бы скорее хотели дождаться, чтобы знать с кем им придется иметь дела в США.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото nato.int

Таким образом, Йенс Столтенберг, который сегодня выглядит человеком, который не без труда, но все же поймал необходимую волну в современном политическом и военном шторме, может стать идеальным компромиссом для всех. Столтенберг одновременно защищает НАТО от эскалации, которой боится часть стран-членов, но также проводит политику усиления восточной Европы и поддержки Украины, что вполне удовлетворяет более воинственные страны Североатлантического союза.

Украина, возможно, и хотела бы видеть на этом посту кого-то однозначно проукраински настроенного, что в перспективе могло бы даже ускорить принятие нашего государства в НАТО. Но, скорее всего, смена главы Альянса произойдет уже после завершения войны, в результате чего может измениться как сам подход Альянса к отношениям с Россией, так и международная позиция Украины.