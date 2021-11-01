Фракция поддержала выдвижение Верещук на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Такое решение приняли вечером 1 ноября.

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После голосования о назначении Верещук на должность в Кабмине, к "слугам народа" в Верховной Раде присоединится Сергей Кострийчук, №140 в избирательном списке партии.

В президентской политсиле уточнили, что Кострийчук стал членом их команды в сентябре 2018 года. На президентских и парламентских выборах он координировал работу штабов в регионах. В 2020 году был членом Высшего совета партии, в 2021 – возглавил Контрольно-ревизионную комиссию.

Что еще известно о Кострийчуке

Источник: Центральная избирательная комиссия, ЧЕСНО

Родился 7 июня 1985 года. На момент регистрации кандидатом в народные депутаты в 2019 году временно не работал. В качестве места жительства указан поселок Теплик Винницкой области.

Окончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.

Является основателем общественной организации "Слуга народа". Занимал должность юриста в Министерстве аграрной политики, "Украгролизинга" и в других коммерческих структурах на соответствующей должности.

Интересно! По информации на сайте " Посіпаки", ранее Кострийчук также был помощником народного депутата от "Слуги народа" Александра Корниенко.

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На заседании фракции "слуги" также поддержали решение президента Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность главы Минобороны. Отметим, что ранее сама Верещук высказывалась, что имеет амбиции возглавить это ведомство. Среди кандидатур на должности в Кабмине нардепы также обсуждают Павла Рябикина (как возможного главу министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности) и Юлию Свириденко (может возглавить Минэкономики).