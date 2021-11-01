Фракція підтримала висунення Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Таке рішення ухвалили ввечері 1 листопада.

Цікаво У Зеленського визначилися з новими міністрами: хто може потрапити до уряду

Після голосування про призначення Верещук на посаду в Кабміні, до "слуг народу" у Верховній Раді приєднається Сергій Кострійчук, №140 у виборчому списку партії.

У президентській політсилі уточнили, що Кострійчук став членом їхньої команди у вересні 2018 року. На президентських та парламентських виборах він координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році був членом Вищої ради партії, у 2021 – очолив Контрольно-ревізійної комісії.

Що ще відомо про Кострійчука

Джерело: Центральна виборча комісія, ЧЕСНО

Народився 7 червня 1985 року. На момент реєстрації кандидатом у народні депутати в 2019 році тимчасово не працював. Як місце проживання вказано селище Теплик, що у Вінницькій області.

Закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.

Є засновником громадської організації "Слуга народу". Обіймав посаду юриста у Міністерстві аграрної політики, "Украгролізингу" та в інших комерційних структурах на відповідній посаді.