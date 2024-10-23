"Офис Президента уже определился": СМИ назвали имя того, кто может занять должность генпрокурора

После скандалов с МСЭК и прокурорами генпрокурор Андрей Костин подал в отставку, заявив, что поддерживает позицию Владимира Зеленского относительно политической ответственности.

В Офисе Президента уже определились, кто будет новым генеральным прокурором вместо него. Об этом пишет Radio NV со ссылкой на источники.

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Руслан Кравченко может возглавить Офис генпрокурора

Как рассказали источники в Офисе генпрокурора и в украинском парламенте, преемником Андрея Костина на посту генпрокурора будет Руслан Кравченко. На сегодня он является главой Киевской государственной администрации.

Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент,

– рассказал один из собеседников.

По данным другого источника, кандидатуру Кравченко рассматривали уже давно, сколько, по мнению собеседника, кандидатуру главы Одесской ОВА Олега Кипера не одобрили бы в парламенте. В то же время есть неподтвержденная информация о назначении Кравченко заместителем ТатарОва.

По предварительной информации от источников, в Офисе Президента на должность генпрокурора также рассматривали главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, который сейчас является обвиняемым в незаконном обогащении.

Напомним, Костин подал в отставку на фоне скандалов с МСЭК и прокурорами с инвалидностью. Ранее он принял участие в заседании СНБО под председательством президента Зеленского относительно "аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов".