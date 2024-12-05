Макрон принял отставку Барнье: кто станет новым премьер-министром Франции

Премьер-министр Франции Мишель Барнье ушел в отставку, а его правительству объявили недоверие. Во Франции называют несколько имен кандидатов на должность премьера.

По словам корреспондента France 24 Гулливера Крегга, Макрон не будет медлить с выбором кандидатуры на должность премьера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.

Смотрите также Правительство Франции отправили в отставку: повлияет ли это на поддержку Украины

Кто станет новым премьер-министром Франции

Во Франции говорят, что назначение на должность должно состояться в ближайшие дни, потому что в эти выходные состоится большое открытие Нотр-Дам в Париже со многими иностранными лидерами. Крегг рассказал, что сейчас называют несколько имен на должность премьера Франции. Среди них Ксавье Бертран и министр обороны Себастьен Лекорню.

Но может быть какой-то сюрприз. Некоторые считают, что Макрон пойдет на рискованный шаг и назначит премьера из партии Марин ле Пен. Именно для того, чтобы показать, что будет поражение, что экономическая ситуация сейчас очень сложная,

– говорит Крегг.

Он также добавил, что когда кто-то из этой партии будет иметь должность премьера какое-то время, то это будет недолго и у политической силы уменьшится шансов на следующие президентские выборы. Однако Крегг считает эту теорию маловероятной.

Напомним, что 4 декабря правительство Франции отправили в отставку. Ему объявили вотум недоверия. Это стало первым подобным случаем в истории страны за более чем 60 лет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон может назначить нового премьера, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Он также может попросить Барнье остаться временным исполняющим обязанности главы правительства.