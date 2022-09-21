Такое мнение в эфире 24 канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он не верит в то, что у россии после путина будет коллективное руководство из местных элит. Это очень похоже на так называемое "гкчп". Все знают, чем кончилась эта история. И никто этого не будет повторять.

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По его мнению, вполне реальный вариант, когда определенная группа российских может совместным решением избрать нового временного исполняющего обязанности президента.

Что важно. Человек, который решит отправить путина в больницу, не факт, что попадет на пост президента. Это не связанные вещи. Один может принять такое решение, а дальше уже вместе решат, кто может быть новым президентом,

– отметил Шейтельман.

Кто может быть преемником путина

По словам Шейтельмана, кандидатов действительно много. И четко спрогнозировать здесь очень сложно. Это может быть как глава правительства россии михаил мишустин, секретарь совбеза никалей патрушев или его сын или глава центробанка эльвира набиуллина. Еще один вариант – близкий к путину бизнесмен юрий ковальчук.

Впрочем, Шейтельман предложил еще один "экзотический" вариант.

Кстати, "повар путина" пригожин – свежий кандидат. Может заменить. Раз может быть поваром, то сможет и самим путином,

– отметил Шейтельман.

Шейтельман о возможных преемниках путина: смотрите видео