Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він не вірить в те, що росія після путіна матиме колективне керівництво з місцевих еліт. Це дуже схоже на так зване "гкчп". Усі знають, чим закінчилася ця історія. І ніхто цього повторювати не буде.

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На його думку, цілком реальний варіант, коли певна група російських може спільним рішенням обрати нового тимчасового виконувача обов'язків президента.

Що важливо. Та людина, яка вирішить відправити путіна в лікарню, не факт, що потрапить на посаду президента. Це непов'язані речі. Один може ухвалити таке рішення, а далі вже спільно вирішать, хто може бути новим президентом,

– зазначив Шейтельман.

Хто може бути наступником путіна

За словами Шейтельмана, кандидатів насправді багато. І чітко спрогнозувати тут надзвичайно складно. Це може бути як голова уряду росії міхаїл мішустін, секретар радбезу нікалай патрушев чи його син або ж голова центробанку ельвіра набіулліна. Ще один варіант – близький до путіна бізнесмен юрій ковальчук.

Утім, Шейтельман запропонував ще один "екзотичний" варіант.

До речі, "кухар путіна" прігожин – свіжий кандидат. Може замінити. Раз може бути кухарем, то зможе і самим путіном,

– зазначив Шейтельман.

Шейтельман про можливих наступників путіна: дивіться відео