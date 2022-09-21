І за такі дії можна стати державою-терористкою. Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

Зверніть увагу Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні

Три сценарії, коли росію можуть визнати спонсоркою тероризму

З трьох сценаріїв (визнання росії країною-терористкою – 24 канал), які я бачу – атомна зброя, тотальна мобілізація або спроба приєднати території, щоб там почати ловити наших громадян,

– пояснив Шейтельман.

На думку політтехнолога, усі ці сценарії є поганими для нашої країни.

Мета "референдумів" – створення умов для мобілізації

Аналітики Інституту з вивчення війни пояснили, що проведення "референдумів" на територіях окупованих Донецької та Луганської областей потрібні не для приєднання земель. Радше так, для приєднання, але не з метою володіння.

Насправді, переконані аналітики, це дозволить ворогові відправляти на фронт мешканців тимчасовов окупованих територій. Зауважимо, що росія і до того це робила, але приховано. Натомість псевдореферендум розв'яже руки країні-агресорці.

Аналітики зауважили, що анексія Донецької та Луганської областей дозволить розширити внутрішнє юридичне значення "російської" території. Тож у країні зможуть відкрито відправляти на війну військовозобов'язаних. Мовляв, вони боронять "рідні землі".

Повний стрім з Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Визнання росії спонсоркою тероризму: що відомо