І за такі дії можна стати державою-терористкою. Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Три сценарії, коли росію можуть визнати спонсоркою тероризму
З трьох сценаріїв (визнання росії країною-терористкою – 24 канал), які я бачу – атомна зброя, тотальна мобілізація або спроба приєднати території, щоб там почати ловити наших громадян,
– пояснив Шейтельман.
На думку політтехнолога, усі ці сценарії є поганими для нашої країни.
Мета "референдумів" – створення умов для мобілізації
Аналітики Інституту з вивчення війни пояснили, що проведення "референдумів" на територіях окупованих Донецької та Луганської областей потрібні не для приєднання земель. Радше так, для приєднання, але не з метою володіння.
Насправді, переконані аналітики, це дозволить ворогові відправляти на фронт мешканців тимчасовов окупованих територій. Зауважимо, що росія і до того це робила, але приховано. Натомість псевдореферендум розв'яже руки країні-агресорці.
Аналітики зауважили, що анексія Донецької та Луганської областей дозволить розширити внутрішнє юридичне значення "російської" території. Тож у країні зможуть відкрито відправляти на війну військовозобов'язаних. Мовляв, вони боронять "рідні землі".
Повний стрім з Михайлом Шейтельманом: дивіться відео
Визнання росії спонсоркою тероризму: що відомо
- Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, у межах якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсоркою тероризму через її криваві дії в Україні, а також Грузії, Сирії та Чечні.
- Втім, американський лідер Джо Байден не хоче визнавати росію спонсором тероризму. Свою позицію президент США висловив журналістам у Білому домі. На питання ЗМІ, чи росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму, Байден відповів: "Ні".
- Так, демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем надіслали до верхньої палати Конгресу США повторний законопроєкт. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував сенаторам за підтримку.
- Держдеп США висловив серйозне занепокоєння через можливе визнання росії державою-спонсоркою тероризму. У Вашингтоні припускають, що це може поставити під загрозу "зернову угоду".