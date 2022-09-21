И за такие действия можно стать государством-террористом. Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Три сценария, когда россию могут признать спонсором терроризма

Из трех сценариев (признание россии страной-террористом – 24 канал), которые я вижу – атомное оружие, тотальная мобилизация или попытка присоединить территории, чтобы там начать ловить наших граждан,

– объяснил Шейтельман.

По мнению политтехнолога, все эти сценарии плохи для нашей страны.

Цель "референдумов" – создание условий для мобилизации

Аналитики Института по изучению войны объяснили, что проведение "референдумов" на территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей не требуется для присоединения земель. Скорее так, для присоединения, но не с целью владения.

На самом деле, убеждены аналитики, это позволит врагу отправлять на фронт жителей временно оккупированных территорий. Заметим, что россия и раньше это делала, но скрыто. Вместо этого псевдореферендум развяжет руки стране-агрессору.

Аналитики отметили, что аннексия Донецкой и Луганской областей позволит расширить внутреннее юридическое значение "российской" территории. Так что в стране смогут открыто отправлять на войну военнообязанных. Мол, они отстаивают "родные земли".

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Признание россии спонсором терроризма: что известно