Вероятнее всего, новым лидером консерваторов и британским премьером станет Трасс, – СМИ

Ожидается, что Лиз Трасс таки возглавит Консервативную партию и станет премьер-министром Великобритании. Сама Трасс уже готова приступить к обязанностям.

Если Лиз Трасс назначат на должность, она станет четвертым премьер-министром консерваторов после выборов 2015 года.

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Трасс пообещала справиться с кризисом в Британии

Министр иностранных дел при Борисе Джонсоне, 47-летняя Лиз Трасс, пообещала действовать быстро, чтобы справиться с кризисом в Великобритании – сейчас в стране растет инфляция.

Она заявила, что в течение недели после назначения на должность предложит план по решению проблемы растущих счетов за энергию и обеспечения будущих поставок топлива.

Также во время своей предвыборной кампании Трасс дала понять, что она бросит вызов условностям, отменив повышение налогов и сократив другие сборы, которые, по мнению некоторых экономистов, будут способствовать дальнейшей инфляции.

Также она пообещала пересмотреть полномочия Банка Англии, защищая при этом его независимость, что побудило некоторых инвесторов избавиться от государственных облигаций.

Трасс хочет приехать в Украину

Во время последнего тура дебатов Лиз Трасс заявила, что первым, кому она позвонит, если ее изберут премьер-министром, станет президент Украины Владимир Зеленский.

Также она рассказала, что хочет как можно быстрее приехать в Украину.

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