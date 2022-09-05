Якщо Ліз Трасс призначать на посаду, вона стане четвертим прем'єр-міністром консерваторів після виборів 2015 року.

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Трасс пообіцяла впоратися з кризою у Британії

Міністерка закордонних справ при Борисі Джонсоні, 47-річна Ліз Трасс, пообіцяла діяти швидко, щоб впоратися з кризою у Великій Британії – зараз у країні зростає інфляція.

Вона заявила, що впродовж тижня після призначення на посаду запропонує план щодо розв'язання проблеми зростаючих рахунків за енергію та забезпечення майбутніх постачань палива.

Також під час своєї передвиборчої кампанії Трасс дала зрозуміти, що вона кине виклик умовностям, скасувавши підвищення податків та скоротивши інші збори, які, на думку деяких економістів, сприятимуть подальшій інфляції.

Також вона пообіцяла переглянути повноваження Банку Англії, захищаючи при цьому його незалежність, що спонукало деяких інвесторів позбутися державних облігацій.

Трасс хоче приїхати в Україну

Під час останнього туру дебатів Ліз Трасс заявила що першим, кому вона зателефонує, якщо її оберуть прем'єр-міністеркою, стане президент України Володимир Зеленський.

Також вона розповіла, що хоче якнайшвидше приїхати до України.

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