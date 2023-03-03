За подрывом самолета в Мачулищах стоит одно из подразделений СБУ, – эксперт

За подрывом российского стратегического самолета в Беларуси, по всей вероятности, стоит СБУ, а участие белорусских партизан – на самом деле только официальная версия.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт считает, что это – очередная сверхсложная спецоперация.

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"Хлопок", происхождение которого станет понятно только после победы Украины

Подрыв такого стратегического самолета – очередная сверхсложная спецоперация, проведённая на территории врага. Здесь можно упомянуть и Крымский мост, и атаку дронов на корабле в бухте Севастополя. Эти "хлопки" относятся к тем, о которых СБУ расскажет только после победы,

– отмечает Алексей Голобуцкий.

Он добавляет, что обновленная Служба безопасности научилась проводить операции мирового уровня.

В Службе, очевидно, усилило работу отдельное профессиональное подразделение, которое имеет дело с дронами. ФСБ, привыкшая воевать с фейковыми террористами, проигрывает нашим ребятам, как в мотивации, так и в профессионализме,

– резюмирует Голобуцкий.

По его мнению, сами "белорусские партизаны" тесно сотрудничают с СБУ. Или, вероятнее всего, не было никаких партизан, а за операцию стоит именно Служба, которая по политическим соображениям не хочет о своем участии говорить прямо, пишет эксперт.

Ранее стало известно, что белорусские партизаны передали СБУ уникальное видео с того же дрона, который взорвал российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме Мачулищи.

Ранее Глава СБУ Василий Малюк, комментируя спецоперации Службы, отмечал, что "хлопок пылал, пылает и будет пылать".