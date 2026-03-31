Как Миндич без всякой должности получил огромное влияние: объяснение НАБУ
В НАБУ заверили, что имеют достаточно доказательств из бухгалтерии дела "Мидас", чтобы установить конечных бенефициаров масштабной коррупционной схемы. В то же время детективы заверили, что все виновные будут привлечены к ответственности.
Об этом в эксклюзивном интервью каналу "Є ПИТАННЯ" сообщил главный детектив по делу "Мидас" Александр Абакумов.
Кто "стоит" за Тимуром Миндичем?
НАБУ предполагают, кто может "стоять" за Тимуром Миндичем и кто предоставил ему такое большое влияние, однако Абакумов отметил, что общественный интерес – это одно, а доказанные факты – другое. Детектив подчеркнул, что даже без показаний самого фигуранта его коллеги имеют достаточно доказательств для становления этой схемы.
В частности НАБУ изъяло бухгалтерские документы по делу "Мидас", которые свидетельствуют о движении средств, их накопления и использования. Детективы убеждены, что этих материалов достаточно, чтобы установить объемы и направления расходов и лиц, которые стоят за этой схемой. Абакумов отметил, что в антикоррупционном бюро "достаточно инстриментов, чтобы выйти на конечных бенефициаров".
В то же время на вопрос о возможных "политических потрясениях" после разоблачения Абакумов ответил сдержанно.
Какую бы должность человек не занимал, если в отношении него есть доказательства, свидетельствующие о его виновности в том или ином уголовном производстве, вы можете быть уверены, что я буду принимать все меры для того, чтобы он был привлечен к ответственности,
– подчеркнул детектив.
НАБУ инициировали экстрадицию Тимура Миндича: что известно?
Две недели назад детективы НАБУ передали Офису Генерального прокурора документы по экстрадиции Тимура Миндича. Сейчас он находится в Израиле, в Тель-Авиве.
В то же время все это время ОГП не подписывает соответствующие ходатайства – в НАБУ предполагают, что это может быть связано с рядом процедур по проверке и обоснованности решения самого генерального прокурора.
Известно, что детективы подготовили и перевели на иврит значительный объем материалов по делу "Мидас", включая доказательства, подтверждающие обоснованность подозрения Миндичу и, вероятно, Цукерману.