Об этом в эксклюзивном интервью каналу "Є ПИТАННЯ" сообщил главный детектив по делу "Мидас" Александр Абакумов.

Кто "стоит" за Тимуром Миндичем?

НАБУ предполагают, кто может "стоять" за Тимуром Миндичем и кто предоставил ему такое большое влияние, однако Абакумов отметил, что общественный интерес – это одно, а доказанные факты – другое. Детектив подчеркнул, что даже без показаний самого фигуранта его коллеги имеют достаточно доказательств для становления этой схемы.

В частности НАБУ изъяло бухгалтерские документы по делу "Мидас", которые свидетельствуют о движении средств, их накопления и использования. Детективы убеждены, что этих материалов достаточно, чтобы установить объемы и направления расходов и лиц, которые стоят за этой схемой. Абакумов отметил, что в антикоррупционном бюро "достаточно инстриментов, чтобы выйти на конечных бенефициаров".

В то же время на вопрос о возможных "политических потрясениях" после разоблачения Абакумов ответил сдержанно.

Какую бы должность человек не занимал, если в отношении него есть доказательства, свидетельствующие о его виновности в том или ином уголовном производстве, вы можете быть уверены, что я буду принимать все меры для того, чтобы он был привлечен к ответственности,

– подчеркнул детектив.

НАБУ инициировали экстрадицию Тимура Миндича: что известно?