Имя тети девочки – Кристина Крюкова. Она делает инъекции – так называемые "уколы красоты"
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"А вам родители не давали попробовать?"
Косметолог в сети сразу же отреагировала на множество негативных комментариев, которые посыпались после огласки ситуации. Интересно, что она вовсе не считает себя виновной. Женщина отмечает, что всем когда-то родители давали попробовать курить или употреблять алкоголь. И она не видит в этом ничего плохого.
А вам ваши родители не давали пива попробовать или вина, попробовать покурить? Мне давали! Пишите, что хотите там, хоть в*акайтесь – мне все равно! Такие все святые там сидите, что даже тошно от вас!
– написала Кристина Крюкова.
И сама Кристина Крюкова, которая разрешила своей 7-летней племяннице курить кальян / Фото взято из издания Newsroom
Не первый скандал
Женщина уже "прославилась" в июне 2020 года после конфликта с известной харьковской блогершей Татьяной Коряк. Она обвинила косметолога и ее мужа в том, что они изуродовали грудь ее подруге.
Вскоре неизвестные сожгли авто Татьяны Коряк, что стояло возле ее дома. В тот же день полиция задержала 32-летнего подозреваемого. Им оказался муж косметолога Кристины Крюковой. В то время ему грозило до 10 лет лишения свободы.
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7-летняя девочка курит кальян: коротко о скандале
- Недавно в сети выложили запись, где 7-летняя девочка курит кальян.
- Курить ее учит тетя, которая является автором видео.
- На записи видно, как девочка вдыхает дым и делает различные трюки.
- В это время женщина выкрикивает: "Молодец, тетя плохому не научит".
- В сети разгорелся скандал.