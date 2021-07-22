Имя тети девочки – Кристина Крюкова. Она делает инъекции – так называемые "уколы красоты"

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"А вам родители не давали попробовать?"

Косметолог в сети сразу же отреагировала на множество негативных комментариев, которые посыпались после огласки ситуации. Интересно, что она вовсе не считает себя виновной. Женщина отмечает, что всем когда-то родители давали попробовать курить или употреблять алкоголь. И она не видит в этом ничего плохого.

А вам ваши родители не давали пива попробовать или вина, попробовать покурить? Мне давали! Пишите, что хотите там, хоть в*акайтесь – мне все равно! Такие все святые там сидите, что даже тошно от вас!

– написала Кристина Крюкова.



И сама Кристина Крюкова, которая разрешила своей 7-летней племяннице курить кальян / Фото взято из издания Newsroom

Не первый скандал

Женщина уже "прославилась" в июне 2020 года после конфликта с известной харьковской блогершей Татьяной Коряк. Она обвинила косметолога и ее мужа в том, что они изуродовали грудь ее подруге.

Вскоре неизвестные сожгли авто Татьяны Коряк, что стояло возле ее дома. В тот же день полиция задержала 32-летнего подозреваемого. Им оказался муж косметолога Кристины Крюковой. В то время ему грозило до 10 лет лишения свободы.

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