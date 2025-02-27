Важны не только Taurus: экс-посол Украины объяснил ключевые вызовы нового канцлера Германии

ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом победили на выборах в Германии. Сейчас важно сформировать коалицию и начать действовать.

Об этом 24 Канала рассказал посол Украины в США в 2015 году– 2019 годах Валерий Чалый, заметив, что Мерц делал много положительных заявлений о нашем государстве. И, если он не передаст ракеты Taurus, то будет непоследовательным. А лидеры нового времени не могут себе такого позволить.

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Какая ситуация в Германии

Как отметил Чалый, сейчас Германии важно сформировать коалицию и получить канцлера, который начнет действовать. Раздаются разные мнения относительно того, как все будет происходить.

Я не претендую на то, что знаю в деталях Германию. Но люди, которые разбираются, говорят, что там процессы формирования коалиции сейчас непростые. Даже допускают возможность перевыборов. Но были и другие мнения, что все будет ускорено,

– отметил Чалый.

Разумеется, что в коалиции будут ХДС/ХСС вместе с соцдемократами Шольца и "зелеными". В таком случае есть надежда, что Германия не только передаст ракеты Taurus, но и серьезно включится в усиление обороны всей Европы.

Я рассчитываю не только на ракеты, но и другой подход канцлера к вопросам безопасности. То, что в Германии есть праворадикальные настроения – "Альтернатива для Германии" заняла 2 место – свидетельствует, что там сложный период. Но нельзя сбрасывать вопросы безопасности с повестки дня. Принять участие в новой системе безопасности, которая сейчас складывается – это в интересах Германии,

– заметил Чалый.

Европа должна быть готова к угрозам от России. Сейчас в регионе нет единственного лидера. Но есть надежда, что в переломные времена, которые сейчас идут, он все-таки возникнет.

Напомним, недавно Мерц намекнул на это, что, возможно, Европе нужно искать альтернативу НАТО из-за действий администрации Дональда Трампа.