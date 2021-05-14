Одному из лидеров пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" и по совместительству куму Путина Виктору Медведчуку 13 мая избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Такое решение принял судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый.

Что же известно об этом судье, к которому попало дело Медведчука? Имеющаяся в СМИ открытая информация свидетельствует, что безупречной репутации Пидпалый не имеет. Речь и об его неоднозначных решениях на профессиональном поприще, и о впечатляющих данных из электронной декларации.

Важное решение Суд не взял Медведчука под стражу по делу о госизмене: только домашний арест

Чем известен судья Вячеслав Пидпалый

Скандальные судебные решения: несколько примеров

2014 год. Дело бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова. Тогда арестовали его счета, на которых было (по данным СМИ) более 200 миллионов гривен. Однако Пидпалый разрешил деньги разморозить.



2018 год. Пидпалый своим решением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации из телефона журналистки Натальи Седлецкой. Дело касалось возможного разглашения гостайны директором НАБУ Сытником.



2020 год. Вячеслав Пидпалый обязал государственный "Приватбанк" выплатить более 250 миллионов долларов оффшорным компаниям, которые принадлежат семье Суркисов.



И еще из 2020. Пидпалый отменил подозрение Ивану Кузнецову – одному из нападавших на Сергея Стерненко. Причем сделал это при содействии пособника Януковича Андрея Портнова.

В ежегодной декларации за 2020 год Вячеслав Пидпалый указал зарплату по основному месту работы – это 1 миллион 196 тысяч 318 гривен. Сбережения наличностью у судьи при этом небольшие – 2 тысячи долларов, столько же евро и 50 тысяч гривен.



Далее судья в декларации утверждает, что не имеет собственного жилья. Поэтому пользуется комнатой в общежитии в Киеве (или может жить в доме в Обуховском районе Киевской области).



Нет у судьи даже автомобиля. В декларации указано только "право на пользование" машиной Toyota Land Cruiser.

Вячеслав Пидпалый стал помощником судьи Верховного суда в 1999 году, а в 2006 указом президента Ющенко стал судьей Печерского районного суда Киева на пять лет . Впоследствии ему продлили полномочия бессрочно.

Коротко о деле Медведчука