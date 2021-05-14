Бедный и скандальный: что известно о судье, который отправил Медведчука под домашний арест
Одному из лидеров пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" и по совместительству куму Путина Виктору Медведчуку 13 мая избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Такое решение принял судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый.
Источник:Obozrevatel
Что же известно об этом судье, к которому попало дело Медведчука? Имеющаяся в СМИ открытая информация свидетельствует, что безупречной репутации Пидпалый не имеет. Речь и об его неоднозначных решениях на профессиональном поприще, и о впечатляющих данных из электронной декларации.
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Чем известен судья Вячеслав Пидпалый
Скандальные судебные решения: несколько примеров
- 2014 год. Дело бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова. Тогда арестовали его счета, на которых было (по данным СМИ) более 200 миллионов гривен. Однако Пидпалый разрешил деньги разморозить.
- 2018 год. Пидпалый своим решением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации из телефона журналистки Натальи Седлецкой. Дело касалось возможного разглашения гостайны директором НАБУ Сытником.
- 2020 год. Вячеслав Пидпалый обязал государственный "Приватбанк" выплатить более 250 миллионов долларов оффшорным компаниям, которые принадлежат семье Суркисов.
- И еще из 2020. Пидпалый отменил подозрение Ивану Кузнецову – одному из нападавших на Сергея Стерненко. Причем сделал это при содействии пособника Януковича Андрея Портнова.
Интересное из декларации
- В ежегодной декларации за 2020 год Вячеслав Пидпалый указал зарплату по основному месту работы – это 1 миллион 196 тысяч 318 гривен. Сбережения наличностью у судьи при этом небольшие – 2 тысячи долларов, столько же евро и 50 тысяч гривен.
- Далее судья в декларации утверждает, что не имеет собственного жилья. Поэтому пользуется комнатой в общежитии в Киеве (или может жить в доме в Обуховском районе Киевской области).
- Нет у судьи даже автомобиля. В декларации указано только "право на пользование" машиной Toyota Land Cruiser.
Коротко о деле Медведчука
- 11 мая генпрокурор Венедиктова сообщила, что господам М и К она подписала подозрение. Речь шла об одном из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куме Владимира Путина Викторе Медведчуке и его соратнике Тарасе Козаке. Медведчука подозревают в государственной измене, хищении национальных ресурсов в Крыму и нарушении законов и обычаев войны.
- 12 мая Медведчук несколько часов провел в помещении Офиса генпрокурора, где "ознакомился с подозрением". 13 мая Печерский районный суд Киева в лице судьи Вячеслава Пидпалого избрал депутату меру пресечения – круглосуточный домашний арест (хотя прокуроры просили заключение под стражу с правом выйти под залог в 300 миллионов гривен).
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