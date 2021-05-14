Одному з лідерів проросійської "Опозиційної платформи – За життя" і за сумісництвом куму Путіна Віктору Медведчуку 13 травня обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Таке рішення прийняв суддя Печерського районного суду В'ячеслав Підпалий.

Що ж відомо про цього суддю, до якого потрапила справа Медведчука? Наявна у ЗМІ відкрита інформація свідчить, що бездоганної репутації Підпалий не має. Мовиться і про його неоднозначні рішення на професійній ниві, і про вражаючі дані з електронної декларації.

Важливе рішення Суд не взяв Медведчука під варту у справі про держзраду: лише домашній арешт

Чим відомий суддя В'ячеслав Підпалий

Скандальні судові рішення: кілька прикладів

2014 рік. Справа колишнього першого віцепрем'єра Сергія Арбузова. Тоді заарештували його рахунки, на яких було (за даними ЗМІ) понад 200 мільйонів гривень. Однак Підпалий ухвалив гроші розморозити.



2018 рік. Підпалий своїм рішенням надав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки Наталії Седлецької. Справа стосувалася ймовірного розголошення держтаємниці директором НАБУ Ситником.



2020 рік. В'ячеслав Підпалий зобов’язав державний "Приватбанк" виплатити понад 250 мільйонів доларів офшорним компаніям, які належать родині Суркісів.



І ще з 2020. Підпалий скасував підозру Івану Кузнецову – одному з нападників на Сергія Стерненка. Причому зробив це за сприяння поплічника Януковича Андрія Портнова.

У щорічній декларації за 2020 рік В'ячеслав Підпалий вказав зарплату за основним місцем роботи – це 1 мільйон 196 тисяч 318 гривень. Готівкові заощадження судді при цьому невеликі – 2 тисячі доларів, стільки ж євро і 50 тисяч гривень.



– 2 тисячі доларів, стільки ж євро і 50 тисяч гривень. Далі суддя у декларації стверджує, що не має власного житла. Тож користується кімнатою в гуртожитку в Києві (або може мешкати в будинку в Обухівському районі Київської області).



Тож користується кімнатою в гуртожитку в Києві (або може мешкати в будинку в Обухівському районі Київської області). Не має суддя навіть автомобіля. У декларації зазначене тільки "право на користування" машиною Toyota Land Cruiser.

В'ячеслав Підпалий став помічником судді Верховного суду в 1999, а в 2006 указом президента Ющенка став суддею Печерського районного суду Києва на п'ять років. Згодом йому продовжили повноваження безстроково.

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