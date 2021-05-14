Бідний і скандальний: що відомо про суддю, який відправив Медведчука під домашній арешт
Одному з лідерів проросійської "Опозиційної платформи – За життя" і за сумісництвом куму Путіна Віктору Медведчуку 13 травня обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Таке рішення прийняв суддя Печерського районного суду В'ячеслав Підпалий.
Джерело:Obozrevatel
Що ж відомо про цього суддю, до якого потрапила справа Медведчука? Наявна у ЗМІ відкрита інформація свідчить, що бездоганної репутації Підпалий не має. Мовиться і про його неоднозначні рішення на професійній ниві, і про вражаючі дані з електронної декларації.
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Чим відомий суддя В'ячеслав Підпалий
Скандальні судові рішення: кілька прикладів
- 2014 рік. Справа колишнього першого віцепрем'єра Сергія Арбузова. Тоді заарештували його рахунки, на яких було (за даними ЗМІ) понад 200 мільйонів гривень. Однак Підпалий ухвалив гроші розморозити.
- 2018 рік. Підпалий своїм рішенням надав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки Наталії Седлецької. Справа стосувалася ймовірного розголошення держтаємниці директором НАБУ Ситником.
- 2020 рік. В'ячеслав Підпалий зобов’язав державний "Приватбанк" виплатити понад 250 мільйонів доларів офшорним компаніям, які належать родині Суркісів.
- І ще з 2020. Підпалий скасував підозру Івану Кузнецову – одному з нападників на Сергія Стерненка. Причому зробив це за сприяння поплічника Януковича Андрія Портнова.
Цікавинки з декларації
- У щорічній декларації за 2020 рік В'ячеслав Підпалий вказав зарплату за основним місцем роботи – це 1 мільйон 196 тисяч 318 гривень. Готівкові заощадження судді при цьому невеликі – 2 тисячі доларів, стільки ж євро і 50 тисяч гривень.
- Далі суддя у декларації стверджує, що не має власного житла. Тож користується кімнатою в гуртожитку в Києві (або може мешкати в будинку в Обухівському районі Київської області).
- Не має суддя навіть автомобіля. У декларації зазначене тільки "право на користування" машиною Toyota Land Cruiser.
Коротко про справу Медведчука
- 11 травня генпрокурорка Венедіктова повідомила, що панам М і К вона підписала підозру. Мовилося про одного з лідері партії "Опозиційна платформа – За життя" та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Медведчука підозрюють у державній зраді, розкраданні національних ресурсів у Криму й порушенні законів і звичаїв війни.
- 12 травня Медведчук кілька годин провів у приміщенні Офісу генпрокурора, де "ознайомився з підозрою". 13 травня Печерський районний суд Києва в особі судді В'ячеслава Підпалого обрав депутату запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт (хоча прокурори просили взяття під варту з правом вийти під заставу у понад 300 мільйонів гривень).
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