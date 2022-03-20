Кто устроит "Лебединое озеро" для Путина

Россиянам сейчас нет нужды показывать балет. Они однажды столкнутся с ним на экранах своих телевизоров целиком и полностью внезапно. Об этом в эксклюзивном блоге для 24 канала заявил Богдан Петренко.

Последнее представление кровавого карлика

Потом выступит, скажем, Шойгу и скажет: "Это Путин ввел авторитаризм, нападал на другие страны, мы его отругали, а он с испуга умер. Ну и мы решили бывшего президента сжечь, как Гитлера".

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По другому сценарию, "Лебединое озеро" станет результатом действий российского общества. Правда, к этому придется приложиться и нам со своей стороны.



Кровавая эпоха Путина закончится трансляцией "Лебединого озера", как это уже было с его предшественниками / Фото Getty Images

Если мы ему здесь дадим на орехи, то информационный пузырь, окутывающий россиян, треснет. И тогда – ночуй Путин. Состоится русский бунт. Бессодержательный и беспощадный.

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