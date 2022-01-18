Дуже легко написати "В усьому винен Порошенко, а Зеленський молодець". Дуже легко написати "В усьому винен Зеленський, а Порошенко молодець".
До теми Як Кремль може використати справу про держзраду Порошенка
Контрольні запитання
Набагато складніше витратити час і розібратися:
- Що таке судова реформа та який її план?
- Які повноваження має Президент України в судовій сфері?
- Як формувався новий склад Верховного Суду?
- Що таке Вища рада правосуддя, як вона формується і чим займається?
- Що таке Вища кваліфікаційна комісія суддів, як вона формується і чим займається?
- Що таке Громадська рада доброчесності та які її завдання?
- Що таке Окружний адміністративний суд?
- Що таке Венеціанська комісія?
- Коли були прийняті ключові законопроєкти у цій сфері та в чому їхня суть?
Список запитань треба було би продовжити, але, сподіваюся, ідея вже ясна.
До теми Російська розвідка заступилася за Петра Порошенка
Що далі
Далі у вас є три варіанти:
- розібратися самим;
- не розбиратися самому, а знайти фахові джерела, яким можна довіряти;
- не розбиратися і не читати, а висловити повну підтримку одному з політиків, бо ви завжди його підтримуєте.
Переважна більшість обрала третій шлях. При цьому відповідей на вищенаведені запитання вони не знають, та їм і нецікаво.
Важливо Запобіжний захід Порошенку обирає суддя, якого той призначив у 2017 році
Адже правда їм вже давно відома, вони дізналися її на телеканалах "1+1", "П'ятий", "Україна" та інших. Там брехати не будуть.
Чи є політичне майбутнє у Порошенка – дивіться відео