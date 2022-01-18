Дуже легко написати "В усьому винен Порошенко, а Зеленський молодець". Дуже легко написати "В усьому винен Зеленський, а Порошенко молодець".

До теми Як Кремль може використати справу про держзраду Порошенка

Контрольні запитання

Набагато складніше витратити час і розібратися:

Що таке судова реформа та який її план?

Які повноваження має Президент України в судовій сфері?

Як формувався новий склад Верховного Суду?

Що таке Вища рада правосуддя, як вона формується і чим займається?

Що таке Вища кваліфікаційна комісія суддів, як вона формується і чим займається?

Що таке Громадська рада доброчесності та які її завдання?

Що таке Окружний адміністративний суд?

Що таке Венеціанська комісія?

Коли були прийняті ключові законопроєкти у цій сфері та в чому їхня суть?

Список запитань треба було би продовжити, але, сподіваюся, ідея вже ясна.

До теми Російська розвідка заступилася за Петра Порошенка

Що далі

Далі у вас є три варіанти:

розібратися самим;

не розбиратися самому, а знайти фахові джерела, яким можна довіряти;

не розбиратися і не читати, а висловити повну підтримку одному з політиків, бо ви завжди його підтримуєте.

Переважна більшість обрала третій шлях. При цьому відповідей на вищенаведені запитання вони не знають, та їм і нецікаво.

Важливо Запобіжний захід Порошенку обирає суддя, якого той призначив у 2017 році

Адже правда їм вже давно відома, вони дізналися її на телеканалах "1+1", "П'ятий", "Україна" та інших. Там брехати не будуть.

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