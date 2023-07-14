Кто возглавит НАТО после Столтенберга и какой кандидат самый лучший для Украины

Несмотря на принципы равенства и солидарности, которые определяют Альянс, США все же играют "первую скрипку". Заслуженно. Если начинать делать выводы из войны, то один можно сформулировать уже сейчас – без США и их лидерской роли пока ничего не работает. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Сложность с поиском нового генсека НАТО

Возможно, в будущем это изменится, но сегодня это так. И вдобавок к "первой скрипке" США еще играют роль дирижера, и никто это не ставит под сомнение. Генсек НАТО не определяет политику Альянса, но его роль важна – он или она (хотя за всю историю НАТО женщина его не возглавляла, такое желание внутри НАТО существует, и оно становится все более настойчивым) должны держать весь Альянс вместе, как единую мощь. Это нетривиальный вызов, и для него нужны нетривиальные люди.

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Традиционно пост генсека НАТО закреплен за европейскими странами. Эта традиция полезна, но не совсем справедлива, ведь, например, это создает почти непреодолимую проблему для Христи Фриланд или других представителей Канады. Неписаные правила иногда работают лучше формальных.

Йенсу Столтенбергу продлевали срок уже три раза. Совершенно заслуженно, ведь он продемонстрировал способность вести Альянс вперед, не теряя его солидарности. Он заслуживает уважения и признательности с нашей стороны. Но факт остается фактом – найти нового генсека непросто.

Формальных критериев нет, но это должна быть известная политическая личность, которая могла бы на равных контактировать с главами государств и правительств. Она должна восприниматься одинаково положительно и в США, и в Европе.

Последнее продление срока пребывания Столтенберга еще на год кое-кому кажется реальной проблемой для НАТО, но это преувеличение. Достойных кандидатов предостаточно. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, несомненно, также достойны, их кандидатуры назывались наиболее часто. Лондон даже пытался лоббировать Бена Уоллеса – без успеха.

Но я рискну сказать, что Вашингтон определился с фаворитом, и европейцы не будут возражать.

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Преемницей Столтенберга может стать Урсула фон дер Ляйен

Это может быть президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. У нее сложились хорошие отношения с американцами. Она была министром обороны Германии и разбирается в темах безопасности и обороны, хотя некоторые в Германии не считают ее лучшим министром обороны, но это, конечно, субъективно.

Кстати, фон дер Ляйен была одним из двух министров в правительстве Ангелы Меркель, которая была хотя бы на словах готова говорить об увеличении помощи Украине и об оружии. Я это хорошо помню и ценю. Сейчас это звучит как само собой разумеется, но не тогда.

Продление на год срока пребывания в должности для Столтенберга позволит Урсуле фон дер Ляйен "добыть" свой срок в должности президента ЕК. В конце концов, увольнение с этой должности откроет новые возможности для кадровых пасьянсов при формировании новой Еврокомиссии и Совета ЕС в следующем году после европейских выборов. Сложится ли эта мозаика, мы увидим уже скоро.

Будет ли фон дер Ляйен не только приемлемым, но и позывным для нас генсекретарем – мой ответ на этот вопрос – однозначно да. Мы все понимаем, что в принятии ключевых решений она без союзников ничего не сделает. Однако в вопросе перспективы членства в ЕС тоже решение было за странами-членами, и тоже потребовался консенсус.

Каким должен быть "правильный" генсек НАТО для Украины

Однако личная роль госпожи Урсулы, ее настойчивость и даже креативность – без вопросов, и за это должны ее благодарить. Будем рады благодарить ее за наше членство в НАТО. Думаю, тогда она в Украине станет популярнее Бориса Джонсона. Его фамилия уже живет у нас в названиях пирожных, и не только. Для нее тоже что-нибудь придумаем.

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Наконец, серьезная нота – вопрос НАТО для нас вопрос жизни и смерти. В буквальном смысле. В 21 веке еще никто не пытался изменить геополитику и стать членом ЕС и НАТО, когда до 2014 года нас преимущественно считали постсоветским пространством. Чтобы стать историей успеха и примером для 21 века, нам нужны союзники: страны, но, прежде всего, люди – фанаты и симпатики Украины.

Новый генсек НАТО должен быть таким. Для него наше вступление в НАТО должно стать миссией – политической и личной. На фоне дискуссий и результатов саммита НАТО в Вильнюсе этот вопрос почти скрылся в тени, но для нас он много значит. Историю делают люди, геополитику тоже – собственно, это одно и то же.