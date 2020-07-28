Кто может возглавить Укрзализныцю: в СМИ назвали список кандидатов, среди них есть иностранцы
На должность руководителя Укрзализныци пока претендуют четыре украинца и двое иностранцев. В СМИ прогнозируют, что правительство может назначить нового руководителя УЗ через 2-3 недели.
Издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники обнародовало список вероятных кандидатов.
Актуально Контрабанда из РФ, выведенные миллионы и дорогой чай: что известно о масштабных схемах в УЗ
Кто может возглавить Укрзализныцю
Поляк Якуб Карновски сейчас входит в наблюдательный совет Укрпочты. В 2012-2015 годах он возглавлял "Польскую государственную железную дорогу" (РКР).
- Во времена его работы в Польше уровень удовлетворенности услугами PKP Intercity вырос до 64%, пассажиропоток демонстрировал положительную динамику. Карновски также отвечал за приватизацию РКР Cargo и в октября 2013 года вывел перевозчика на Варшавскую фондовую биржу. Сейчас РКР владеет 33% акций РКР Cargo. До этого поляк работал в финансовой сфере.
Якуб Карновски / Фото PAP
Петр Чернышов известен общественности, как экс-глава "Киевстара".
- Свою карьеру он начинал в 1990 годах в международной компании ABB (Asea Brown Boveri), специализирующейся на электротехнике. В 1999 году он перешел в пивоваренную отрасль – возглавил украинское подразделение Carlsberg. В июня 2014 года Чернышев стал президентом "Киевстара", который возглавлял до 2018 года. Одной из причин его отставки в СМИ называли критику президента Петра Порошенко.
Петр Чернышов / Фото с сайта "Киевстара"
Иван Юрик действующий исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци. Его также рассматривают, как кандидата.
- Он начал работать в компании во времена Евгения Кравцова и считается его человеком. С июня 2018 года по июнь 2019 года Юрик был членом наблюдательного совета Укрзализныци, а с июня 2019 года вошел в состав правления компании. До этого он работал в Министерстве финансов и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства.
Иван Юрик / Фото с сайта Укрзализныци
Болгарин Владимир Владимиров ранее возглавлял "Болгарскую железную дорогу".
- В течение пяти лет сделал ее прибыльной. Среди своих ключевых преимуществ он назвал многолетний опыт реструктуризации железных дорог, что "поможет ему реформировать Укрзализныцю".
Владимир Владимиров / Фото Bnr.bg
Владимир Жмак – член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".
- В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, что входила в список топ-10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Он также был советником президента "Киевстара" – отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет входил в наблюдательный совет этой компании.
Владимир Жмак / "Думская"
Александр Перцовский – еще один украинский топ-менеджер.
- Работает первым заместителем гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Перцовский также участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпочты", однако занял второе место. Ранее он занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL. Также он управлял проектами трансформации логистических операций для глобальных компаний в сфере ритейла, фармацевтики, автоиндустрии в разных странах.
Александр Перцовский / Фото ЦТС
Кстати Укрзализныцю планируют разделить на 3 – 5 компаний, – Лещенко
Что известно об избрании председателя правления Укрзализныци
- Экс-главу Укрзализныци Евгения Кравцова 29 января уволило правительство. В то же время наблюдательный совет Укрзализныци объявил открытый отбор кандидатов на должность председателя правления компании.
- 5 февраля Кабинет министров назначил и.о. председателя правления Укрзализныци члена правления компании Желько Марчека. Уже 7 апреля наблюдательный совет отстранил его от руководства компанией. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Марчек не оправдал доверия.
- В то же время совет временно назначила на его должность Ивана Юрика, о котором мы уже упоминали выше.