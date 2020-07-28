Кто возглавит Укрзализныцю / Фото с фейсбук-страницы Евгения Кравцова

На должность руководителя Укрзализныци пока претендуют четыре украинца и двое иностранцев. В СМИ прогнозируют, что правительство может назначить нового руководителя УЗ через 2-3 недели.