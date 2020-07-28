Хто очолить Укрзалізницю / Фото з фейсбук-сторінки Євгена Кравцова

На посаду керівника Укрзалізниці наразі претендують четверо українців та двоє іноземців. В ЗМІ прогнозують, що уряд може призначити нового очільника УЗ через 2 – 3 тижні.