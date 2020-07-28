Хто може очолити Укрзалізницю: в ЗМІ назвали список кандидатів, серед них є іноземці
На посаду керівника Укрзалізниці наразі претендують четверо українців та двоє іноземців. В ЗМІ прогнозують, що уряд може призначити нового очільника УЗ через 2 – 3 тижні.
Видання "Економічна правда" з посиланням на джерела оприлюднило список ймовірних кандидатів.
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Хто може очолити Укрзалізницю
Поляк Якуб Карновскі наразі входить до наглядової ради Укрпошти. У 2012 – 2015 роках він очолював "Польську державну залізницю" (РКР).
- За часів його роботи в Польщі рівень задоволеності послугами PKP Intercity зріс до 64%, пасажиропотік демонстрував позитивну динаміку. Карновскі також відповідав за приватизацію РКР Cargo і в жовтні 2013 року вивів перевізника на Варшавську фондову біржу. Наразі РКР володіє 33% акцій РКР Cargo. До цього поляк працював у фінансовій сфері.
Якуб Карновскі / Фото PAP
Петро Чернишов відомий громадськості, як ексглава "Київстару".
- Свою кар'єру він починав у 1990 роках у міжнародній компанії ABB (Asea Brown Boveri), що спеціалізується на електротехніці. У 1999 році він перейшов у пивоварну галузь – очолив український підрозділ Carlsberg. У червні 2014 року Чернишов став президентом "Київстару", який очолював до 2018 року. Однією з причин його відставки в ЗМІ називали критику президента Петра Порошенка.
Петро Чернишов / Фото з сайту "Київстару"
Іван Юрик є чинним виконуючим обов'язки голови правління Укрзалізниці. Його також розглядають, як кандидата.
- Він почав працювати в компанії за часів Євгена Кравцова і вважається його людиною. З червня 2018 року по червень 2019 року Юрик був членом наглядової ради Укрзалізниці, а з червня 2019 року увійшов до складу правління компанії. До цього він працював у Міністерстві фінансів та Офісі залучення та підтримки інвестицій уряду.
Іван Юрик / Фото з сайту Укрзалізниці
Болгарин Владімір Владіміров раніше очолював "Болгарську залізницю".
- Протягом п'яти років зробив її прибутковою. Серед своїх ключових переваг він назвав багаторічний досвід реструктуризації залізниць, що "допоможе йому реформувати Укрзалізницю".
Владімір Владіміров / Фото Bnr.bg
Володимир Жмак – член наглядової ради аеропорту "Бориспіль".
- У 2015 – 2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. До цього обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, що входила до списку топ-10 найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Він також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Впродовж семи років входив до наглядової ради цієї компанії.
Володимир Жмак / "Думська"
Олександр Перцовський – ще один український топ-менеджер.
- Працює першим заступником гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Перцовський також брав участь у конкурсі на посаду голови "Укрпошти", однак посів друге місце. Раніше він обіймав посаду керівника з розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії DHL. Також він управляв проєктами трансформації логістичних операцій для глобальних компаній у сфері ритейлу, фармацевтики, автоіндустрії у різних країнах.
Олександр Перцовський / Фото ЦТС
До речі Укрзалізницю планують розділити на 3 – 5 компаній, – Лещенко
Що відомо про обрання голови правління Укрзалізниці
- Ексглаву Укрзалізниці Євгена Кравцова 29 січня звільнив уряд. Водночас наглядова ради Укрзалізниці оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії.
- 5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління Укрзалізниці члена правління компанії Желько Марчека. Вже 7 квітня наглядова рада відсторонила його від керівництва компанією. За словами міністра інфрструктури Владислава Криклія, Марчек не виправдав довіри.
- Водночас рада тимчасово призначила на його посаду Івана Юрика, про якого ми вже згадували вище.