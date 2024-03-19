Как Запад пугал Россию санкциями

Поэтому когда российские агрессоры захватили Крым и начали войну на Донбассе, то санкции были такими слабыми.

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Об этом тогда и говорили. Санкции надо было держать как средство сдерживания. Чтобы "если что", то уже тогда "показать". Постоянное обещание "настоящих санкций" считалось инструментом, который, конечно, уступает ядерному оружию, но тоже является чем-то серьезным.

Была и мифологизация санкций как чего-то, что развалило СССР и обеспечило цивилизованному миру победу в холодной войне. Сейчас мы понимаем, что решающую роль тогда сыграли не санкции, а общая нежизнеспособность советской экономической модели, которая рано или поздно "навернулась бы" с санкциями, или без них. Но все же в санкции верили.

Возможность применить их во всей полноте возникла после полномасштабного российского вторжения в Украину. Собственно, как средство предотвращения такого вторжения Запад и называл легендарные "смертоносные санкции".

И санкции наконец-то были. Наконец-то вроде бы серьезные. Они вроде даже действуют и оказывают негативное влияние на российскую экономику. Одна проблема – они не влияют на желание россиян продолжать войну.

Почему россияне не прекращают войну из-за санкций

Конечно, на это повлияло много факторов. Во-первых, эти "самые решительные" и "смертельные" санкции все равно оказались непоследовательными и половинчатыми. Таких слов как "эмбарго на нефть" или на сжиженный газ на Западе так и не выучили.

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Во-вторых, мир за несколько десятилетий изменился. В дополнение к Западу есть Китай, который на российских агрессоров никаких санкций накладывать не собирается. Мало того, он наращивает поставки российских ресурсов, которые существенно дешевеют.

Китаю безразлично на любой геноцид, который оказывает российский агрессор. В геноциде китайцы сами неплохо разбираются. Они могут платить россиянам деньги. Не очень большие, но вполне достаточные, чтобы финансировать войну. И тратить на эту войну ресурсы, достаточные для ее продолжения и наращивания эскалации.

В-третьих, Запад постоянно думает, как бы так ввести санкции, чтобы не задевать себя и свои интересы, но так не бывает. Если используешь санкции как средство сдерживания – сдерживание должно быть реальным, а не условным. Иначе сдерживания не будет. А если не будет сдерживания, то надо искать что-то другое. И здесь, при всем желании, ничего лучше старой доброй гонки вооружений ты уже не придумаешь. Можно пытаться придумать, но не придумаешь.

Поэтому в конце концов придется возвращаться к старым добрым вооружениям, армий, военных баз – это сдерживание. Не санкции. Что касается санкций, то они пусть остаются, но если откровенно, то так называемые западные санкции сами по себе ничего решить не могут. Тем более, если враги Запада – такие же капиталисты, у которых очень много денег. А если у тебя очень много денег, то санкции превращаются в дополнительные расходы и более высокую цену. Но если ты готов ее платить?

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Самые эффективные санкции вводит Украина

Как показала практика, эффективные санкции сейчас вводит Украина. На днях СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами еще один НПЗ – Славянский. Это продолжение реализации стратегии на подрыв экономического потенциала России и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

В общем дроны наших спецслужб за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Перед тем ночь была не менее результативной. Ударные дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ. Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти, а это – почти 10% всей нефтепереработки России.

А если вспомнить о спецоперации ГУР и СБУ в прошлом месяце по атаке на Новолипецкий меткомбинат, который тоже является не последним российским предприятием? Картина становится еще интереснее.

Украинские санкции точно быстрее и эффективнее. Они, возможно, не так изысканно оформлены документально, но точно будут приносить все больше и больше пользы с точки зрения ограничения для государства-агрессора возможностей для продолжения войны.

Показательно, что эти "санкции" Украина накладывает сама. Пока партнеры думают, дать нам ракеты на 300 километров, или лучше не давать, украинские дроны летят на 900 километров уничтожая сверхважные объекты.

Так что санкции могут работать. Вопрос – какие и как.