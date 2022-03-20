Соответствующее видео обнародовала Николаевская областная военная администрация 20 февраля. Чиновники утверждают, что сняли обращение перед публикацией в 16:40.
К теме Орки, я на вас клал, – Ким снова бодро потролил оккупантов
"Кто как выходные проводит"
Ролик получился довольно коротким. На кадрах Ким идет по окопу. Как всегда, на его лице – улыбка.
Кто как проводит выходные,
– позитивно подчеркнул глава Николаевской ОВА.
Ким передает украинцам привет из окопа: смотрите видео
Добавим, что через несколько минут после публикации в телеграмме видео собрало почти 20 тысяч лайков. Почти все положительные отзывы.
Виталий Ким продолжает вдохновлять украинцев / Скриншот 24 канала
Важно Потери противника составили более 200 человек – ВСУ о боях на Николаевском направлении
Обратите внимание – Виталий Ким – самый крутой губернатор в Украине: смотрите видео 24 канала