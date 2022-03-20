Соответствующее видео обнародовала Николаевская областная военная администрация 20 февраля. Чиновники утверждают, что сняли обращение перед публикацией в 16:40.

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"Кто как выходные проводит"

Ролик получился довольно коротким. На кадрах Ким идет по окопу. Как всегда, на его лице – улыбка.

Кто как проводит выходные,

– позитивно подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Ким передает украинцам привет из окопа: смотрите видео

Добавим, что через несколько минут после публикации в телеграмме видео собрало почти 20 тысяч лайков. Почти все положительные отзывы.



Виталий Ким продолжает вдохновлять украинцев / Скриншот 24 канала

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