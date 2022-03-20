Відповідне відео оприлюднила Миколаївська обласна військова адміністрація 20 лютого. Чиновники переконують, що зняли звернення перед публікацією о 16:40.
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"Хто як вихідні проводить"
Ролик вийшов доволі коротким. На кадрах Кім іде оком. Як завжди, на його обличчі – усмішка.
Хто як проводить вихідні,
– позитивно підкреслив голова Миколаївської ОВА.
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Додамо, що за кілька хвилин після публікації в телеграмі відео зібрало майже 20 тисяч лайків. Майже всі є позитивними відгуками.
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