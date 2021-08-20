Кто загрязняет водоемы, куда идет незаконно вырубленная древесина: глава Госэкоинспекции

В продолжении разговора с главой Государственной экологической инспекции Украины Андреем Малеваным речь пойдет о ситуации с украинскими водоемами, в каких регионах идет активная вырубка лесов и в какие страны экспортируется наша древесина.

В первой части интервью с главой Госэкоинспекции Андреем Малеваным сайт 24 канала расспросил о том, как в столице борются с неприятными запахами, кто виноват в аварии на предприятии "Ровноазот" и в каких регионах страны больше всего стихийных свалок.

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"Здоровье" украинских водоемов – под угрозой

Все большее и большее загрязнение испытывают и водоемы Украины. Как следствие, те же реки постепенно заиливаются и исчезают. Кто должен следить за их чистотой и предусмотрены ли штрафы за такой недосмотр?

Защита рек и их прибрежно-защитных полос – это полномочия как органов местного самоуправления, так и предприятий, которые осуществляют сбросы в водоемы или же имеют разрешения на спецводопользование.



Вода в украинских водоемах ежегодно становится зеленее / Фото – пресс-служба ГЭИ

Сейчас крупнейшими загрязнителями водных ресурсов могу назвать городские водоканалы. Так, в списке топ 100 загрязнителей по объему сброшенных сточных вод, который составляется Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов, в первой десятке находятся сразу 5 таких предприятий – это "Киевводоканал", "Днепрводоканал", "Львовводоканал", "Николаевводоканал" и "Черниговводоканал".

У большинства коммунальных объектов по всей Украине очистные сооружения устаревшие, поэтому вместе со стоками в воду попадают загрязняющие вещества, в частности, фосфаты. Они вызывают цветение и обмеление рек, гибель биоресурсов.

Поэтому для "здоровья" наших рек самое важное значение имеет модернизация предприятий и водоканалов. И экологический контроль – один из факторов, которые могут способствовать обновлению устаревших мощностей – благодаря высоким штрафам и убыткам. Для этого необходимо повышать санкции.

ГЭИ имеет свои наработки в этом: в этом году по нашей инициативе была утверждена обновленная методика расчета убытков за нерациональное использование водных ресурсов, поэтому суммы возмещения вырастут в несколько раз.

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Также необходимо ужесточить административные санкции за нарушение правил охраны водных ресурсов. Сейчас они составляют всего 85 – 136 гривен.

С прудами у нас тоже не все хорошо. Большинство из них находятся в частной собственности, поэтому люди не могут пойти даже рыбу там поудить. Насколько я знаю – такое поведение владельцев незаконно, но они не обращают внимания на это. Возможно, нужно ввести штрафы за такое поведение?

Водные объекты предоставляются частным лицам в аренду. В договорах аренды собственно и прописываются условия использования водоема, в частности, и о том, можно ли там рыбачить.

Госэкоинспекция может проверять такие объекты, если получает обращения граждан о нарушениях. В таком случае фиксируем факты несоблюдения законодательства и составляем административный протокол со штрафом. Его размер зависит от того, какое нарушение выявлено. Например, за нарушение правил охраны водных ресурсов штраф составляет всего 51 – 119 гривен. Понятно, что это очень маленькая сумма, которую необходимо повышать.

Леса вырубают не только в Карпатах

Все, кто бывает в Карпатах, глядя на активную вырубку лесов, просто ужасаются. Однако, несмотря на активное обсуждение проблемы дерева, и дальше продолжают уничтожать. Неужели навести порядок в этой области невозможно?

Хотя проблема вырубки деревьев в Карпатах продолжает существовать и сильно бьет по экологическому состоянию региона, на самом деле больше всего фактов незаконной вырубки леса инспекция фиксирует на территории других областей. Лидером по сумме рассчитанных убытков в сфере растительного мира в первом полугодии 2021 года стал Полесский округ, объединяющий Житомирскую и Ровненскую области.



Варварская вырубка лесов несет большой вред экологии Украины / Фото – пресс-служба ГЭИ

Навести порядок в этой сфере позволит отслеживание пути каждого дерева – от леса, в котором оно растет, до лесообрабатывающего предприятия. Для этого недавно был осуществлен важный шаг – Кабинет Министров Украины принял постановление об утверждении "Порядка проведения национальной инвентаризации лесов". Проведение такой оценки необходимо, чтобы определить весь объем лесного фонда Украины и включить каждое дерево в электронную систему учета древесины. Это упростит выявление незаконной заготовки деревьев и лесных браконьеров.

Какие еще регионы страдают от вырубки лесов?

Полесье – Житомирская и Ровненская области, а также Винницкая область, где в прошлом году в сфере растительного мира было рассчитано больше всего убытков – почти 60 миллионов гривен.



Низкие штрафы развязывают руки "дельцам" / Фото – пресс-служба ГЭИ

Куда идет наша древесина?

По информации WWF, сегодня примерно 22% древесного угля в Евросоюзе изготавливается именно из украинских деревьев. Большая доля древесины уничтожается незаконно.

Проблема в том, что сложно проследить, куда идут украинские деревья, ведь большой объем лесного фонда все еще не зарегистрирован в электронной системе учета древесины. То есть, фактически, лес, который существует "в натуре", может быть уничтожен безнаказанно, потому что в системе его нет.

Почему эта проблема не решается, а лишь углубляется из года в год?

По моему мнению, самой большой проблемой, из-за которой вырубки продолжаются, являются низкие штрафы. Ответственность за незаконную порубку деревьев, согласно Административному кодексу, – 2 550 – 5 100 гривен для должностных лиц. В то же время доходы от продажи древесины в сотни раз больше.

Поэтому в первую очередь необходимо усиливать эту ответственность. Уже после этого – другие реформы, которые будут обеспечивать устойчивое лесопользование и защиту лесного фонда.