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      Кто для Украины – друг, а кто – враг: мнение украинцев

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      Украинцы назвали страны, являющиеся дружественными и враждебными в отношении Украины

      Украинцы считают, что наиболее дружественно к Украине относятся Германия, Польша и США. А враждебную позицию в свою очередь занимает Россия.

      Соответствующие данные обнародовал центр "Социс". Основываются они на результатах социологического исследования "Социально-политическая ситуация в Украине". Проводили этот опрос в начале февраля.

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      Какие страны занимают дружественную позицию в отношении Украины: мнение украинцев

      33,5% опрошенных считают, что дружественную позицию в отношении Украины занимает Германия. Далее идет Польша – 33,3% . А на третьем месте оказались США с 32,9% .

      Также дружественными в отношении Украины, по мнению украинцев, являются:

      • Беларусь – 28%,
      • Франция – 26,4%,
      • Молдова – 20,8%
      • Словакия – 19,4%,
      • Румыния – 17,7%,
      • Венгрия – 16,6%,
      • Китай – 13,4%,
      • Россия – 5,3%.

      Какие страны занимают нейтральную позицию в отношении Украины: мнение украинцев

      Интересно, много украинцев высказали мнение, что все вышеуказанные страны, кроме России, занимают в отношении Украины нейтральную позицию. Так, наиболее нейтральным, по мнению респондентов, является Китай. Так считают 59,1%. Почти такое же количество опрошенных придерживается мнения о нейтральности Румынии (57%), Словакии (56,3%) и Молдовы (55,8%).

      Перечень остальных нейтральных в отношении Украины стран по мнению укранцев:

      • Венгрия – 53,9%,
      • Франция – 53,6%,
      • Беларусь – 49,6%,
      • Германия – 48%,
      • Польша – 46,6%,
      • США – 43,5%.

      Какие страны занимают враждебную позицию в отношении Украины: мнение украинцев

      Безоговорочным лидером враждебных настроений в отношении Украины является Россия. Так считают 63% респондентов. Что касается остальных стран, то все они не набрали и 10%.

      Какие еще страны, по мнению украинцев, являются враждебными в отношении Украины:

      • США – 9,5%,
      • Венгрия – 9%,
      • Беларусь – 7,9%,
      • Китай – 6,9%,
      • Польша – 5,7%,
      • Румыния – 5,4%,
      • Германия – 4,4%
      • Словакия – 4%,
      • Франция – 3,8,
      • Молдова – 3,7%.

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      Украина, мир, дружеские, враждебные страны, украинцы, опрос, социологическое исследование
      Дружеские, нейтральные и враждебные страны в отношении Украины: мнение украинцев

      Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью личного интервью с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Беларуси Венгрия Китай Новости США Украина – Россия Новости России Социологическое исследование
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