Кто для Украины – друг, а кто – враг: мнение украинцев
Украинцы считают, что наиболее дружественно к Украине относятся Германия, Польша и США. А враждебную позицию в свою очередь занимает Россия.
Соответствующие данные обнародовал центр "Социс". Основываются они на результатах социологического исследования "Социально-политическая ситуация в Украине". Проводили этот опрос в начале февраля.
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Какие страны занимают дружественную позицию в отношении Украины: мнение украинцев
33,5% опрошенных считают, что дружественную позицию в отношении Украины занимает Германия. Далее идет Польша – 33,3% . А на третьем месте оказались США с 32,9% .
Также дружественными в отношении Украины, по мнению украинцев, являются:
- Беларусь – 28%,
- Франция – 26,4%,
- Молдова – 20,8%
- Словакия – 19,4%,
- Румыния – 17,7%,
- Венгрия – 16,6%,
- Китай – 13,4%,
- Россия – 5,3%.
Какие страны занимают нейтральную позицию в отношении Украины: мнение украинцев
Интересно, много украинцев высказали мнение, что все вышеуказанные страны, кроме России, занимают в отношении Украины нейтральную позицию. Так, наиболее нейтральным, по мнению респондентов, является Китай. Так считают 59,1%. Почти такое же количество опрошенных придерживается мнения о нейтральности Румынии (57%), Словакии (56,3%) и Молдовы (55,8%).
Перечень остальных нейтральных в отношении Украины стран по мнению укранцев:
- Венгрия – 53,9%,
- Франция – 53,6%,
- Беларусь – 49,6%,
- Германия – 48%,
- Польша – 46,6%,
- США – 43,5%.
Какие страны занимают враждебную позицию в отношении Украины: мнение украинцев
Безоговорочным лидером враждебных настроений в отношении Украины является Россия. Так считают 63% респондентов. Что касается остальных стран, то все они не набрали и 10%.
Какие еще страны, по мнению украинцев, являются враждебными в отношении Украины:
- США – 9,5%,
- Венгрия – 9%,
- Беларусь – 7,9%,
- Китай – 6,9%,
- Польша – 5,7%,
- Румыния – 5,4%,
- Германия – 4,4%
- Словакия – 4%,
- Франция – 3,8,
- Молдова – 3,7%.
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Дружеские, нейтральные и враждебные страны в отношении Украины: мнение украинцев
Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью личного интервью с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.