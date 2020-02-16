Кто для Украины – друг, а кто – враг: мнение украинцев

Украинцы считают, что наиболее дружественно к Украине относятся Германия, Польша и США. А враждебную позицию в свою очередь занимает Россия.

Соответствующие данные обнародовал центр "Социс". Основываются они на результатах социологического исследования "Социально-политическая ситуация в Украине". Проводили этот опрос в начале февраля.

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Какие страны занимают дружественную позицию в отношении Украины : мнение украинцев

33,5% опрошенных считают, что дружественную позицию в отношении Украины занимает Германия . Далее идет Польша – 33,3% . А на третьем месте оказались США с 32,9% .

Также дружественными в отношении Украины, по мнению украинцев, являются:

Беларусь – 28%,

Франция – 26,4%,

Молдова – 20,8%

Словакия – 19,4%,

Румыния – 17,7%,

Венгрия – 16,6%,

Китай – 13,4%,

Россия – 5,3%.

Какие страны занимают нейтральную позицию в отношении Украины: мнение украинцев

Интересно, много украинцев высказали мнение, что все вышеуказанные страны, кроме России, занимают в отношении Украины нейтральную позицию. Так, наиболее нейтральным, по мнению респондентов, является Китай . Так считают 59,1% . Почти такое же количество опрошенных придерживается мнения о нейтральности Румынии (57%) , Словакии (56,3%) и Молдовы (55,8%).

Перечень остальных нейтральных в отношении Украины стран по мнению укранцев:

Венгрия – 53,9%,

Франция – 53,6%,

Беларусь – 49,6%,

Германия – 48%,

Польша – 46,6%,

США – 43,5%.

Какие страны занимают враждебную позицию в отношении Украины : мнение украинцев

Безоговорочным лидером враждебных настроений в отношении Украины является Россия . Так считают 63% респондентов. Что касается остальных стран, то все они не набрали и 10%.

Какие еще страны, по мнению украинцев, являются враждебными в отношении Украины :

США – 9,5%,

Венгрия – 9%,

Беларусь – 7,9%,

Китай – 6,9%,

Польша – 5,7%,

Румыния – 5,4%,

Германия – 4,4%

Словакия – 4%,

Франция – 3,8,

Молдова – 3,7%.

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Дружеские, нейтральные и враждебные страны в отношении Украины: мнение украинцев

Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью личного интервью с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.