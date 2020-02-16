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      Хто для України – друг, а хто – ворог: думка українців

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      Українці назвали країни, що є дружніми та ворожими щодо України

      Українці вважають, що найбільш дружньо до України ставляться Німеччина, Польща та США. Натомість ворожу позицію займає Росія.

      Відповідні дані оприлюднив центр "Социс". Базуються вони на результатах соціологічного дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні". Проводили це опитування на початку лютого.

      До теми! Росіяни почали набагато гірше ставитися до українців: результати дослідження

      Які країни займають дружню позицію щодо України: думка українців

      33,5% опитаних вважають, що дружню позицію до України займає Німеччина. Далі йде Польща – 33,3%. А на третьому місці опинилися США з 32,9%.

      Також дружніми до України, на думку українців, є:

      • Білорусь – 28%,
      • Франція – 26,4%,
      • Молдова – 20,8%
      • Словаччина – 19,4%,
      • Румунія – 17,7%,
      • Угорщина – 16,6%,
      • Китай – 13,4%,
      • Росія – 5,3%.

      Які країни займають нейтральну позицію щодо України: думка українців

      Цікаво, багато українців висловили думку, що усі вищезазначені країни, окрім Росії, займають щодо України нейтральну позицію. Так, найбільш нейтральним, на переконання респондентів, є Китай. Так вважають 59,1%. Майже така ж кількість опитаних дотримується думки щодо нейтральності Румунії (57%), Словаччини (56,3%) та Молдови (55,8%).

      Перелік решти нейтральних щодо України країн на думку українців:

      • Угорщина – 53,9%,
      • Франція – 53,6%,
      • Білорусь – 49,6%,
      • Німеччина – 48%,
      • Польща – 46,6%,
      • США – 43,5%.

      Які країни займають ворожу позицію щодо України: думка українців

      Беззаперечним лідером ворожих настроїв щодо України є Росія. Так вважають 63% респондентів. Щодо решти країни, то усі вони не набрали й 10%.

      Які ще країни, на думку українців, є ворожими щодо України:

      • США – 9,5%,
      • Угорщина – 9%,
      • Білорусь – 7,9%,
      • Китай – 6,9%,
      • Польща – 5,7%,
      • Румунія – 5,4%,
      • Німеччина – 4,4%
      • Словаччина – 4%,
      • Франція – 3,8,
      • Молдова – 3,7%.

      Зверніть увагу! Оптимізм і бажання змін: які настрої переважають серед українців – інфографіка

      Україна, світ, дружні, ворожі країни, українці, опитування, соціологічне дослідження
      Дружні, нейтральні та ворожі країни щодо України: думка українців 

      Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводили з 1 по 10 лютого. Збирали дані за допомогою інтерв’ю віч-на-віч з використанням планшетів. Опитували респондентів за місцем їхнього постійного проживання. Опитування проводили за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому. Статистична похибка дослідження – +/– 2,1% (з імовірністю 0,95). Загалом було опитано 2 тисячі осіб.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Білорусі Угорщина Китай Новини США Україна – Росія Новини Росії Соціологічне дослідження Новини України Новини політики
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