Кто финансирует "Слугу народа": скандальное расследование

"Слуга народа" – политическая сила, которая попала в Раду, получив невиданную до этого поддержку избирателей в 43% голосов. Это партия, которая впервые в истории украинского парламента создала монобольшинство. Новые лица, молодая команда, обещанные большие перемены к лучшему и громкие лозунги. Прошло всего четыре месяца работы, но что-то пошло не так.

"Слуги" в эпицентре скандалов: кнопкодавство, безумные сливания, секс-переписки, обвинения в коррупции и проверка на полиграфе.

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Во время того, как Зеленский впервые представлял свою команду он подчеркнул: "Помните, кто является конечным бенефициаром каждого вашего шага. Это – народ Украины". Кто на самом деле тот конечный бенефициар компаний, которые финансируют "слуг народа" – читайте дальше.

Все политические партии обязаны подавать финансовые отчеты, в которых подробно сообщить от кого получили средства и на что потратили их. У парламентских политсил есть бонус – немалое государственное финансирование. И "Слуги народа" уже вскоре его получат. Но сейчас они живут на пожертвования от простых украинских граждан и фирм.

На бумаге финансовая поддержка партии гражданами очень солидная. В официальном списке доноров – 12 физлиц и еще около 30 фирм. Жертвуют они космические суммы. За июль, август и сентябрь – почти 100 миллионов гривен.

Финансовая поддержка партии "Слуга народа"

Сами же "слуги" своих щедрых жертвователей не знают. Например, Ирина Верещук сказала, что "это какие-то организации из Одессы, из Киева".

Вы мне задали вопрос, знаю ли я их лично. Нет. Если вы сейчас мне зададите вопрос, могут ли они это делать, то я вам не смогу ответить,

– добавил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Потому что "Слуга народа" пошла по известной схеме, откатанной на других парламентских партиях. Она очень проста – берем много кэша от неназванного состоятельного дядю и через разных продавщиц, маникюрщиц и других подставных лиц имитируем всенародную любовь и поддержку. Такую модель уже неоднократно использовала "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

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Возвращаясь к "Слуге народа", можно сказать, что никто особенно не занимался конспирацией. Элементарная проверка показывает, что большинство компаний-доноров существуют лишь на бумаге, а их владельцы похожи на бизнесменов примерно как Василий Голобородько на Владимира Зеленского. Так, сомнительные финансовые потоки привели журналистов программы "Наши деньги", например, к основному фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк – Владиславу Мангеру.



Владислав Мангер

Больше о том, как "Слугу народа" поддержало окружение подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк – смотрите в видео.